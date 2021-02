MaSolution : participez à la grande consultation citoyenne de France Bleu Auxerre

,Les citoyens peuvent agir pour améliorer leur cadre de vie France Bleu Auxerre en est convaincu. Aux côtés des 44 autres locales du réseau de Radio France, votre radio a donc lancé une grande consultation citoyenne en 2021 intitulée #MaSolution. En partenariat avec la plateforme citoyenne "Make.org", #MaSolution veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne, et vous aider à en imaginer de nouvelles dans l'Yonne.

Comment ça marche ?

Une initiative locale vous tient à cœur ? Vous la défendez en quelques mots en faisant une proposition ci-dessous en 140 caractères (une phrase qui commence par "Il faut"). Vous pouvez aussi simplement donner votre avis sur les propositions des autres en cliquant sur les pouces (vert pour j'aime, rouge pour "j'aime pas", gris pour "bof").

Que deviennent les propositions ?

Les propositions pourront nourrir les reportages et émissions de France Bleu Auxerre. Elles permettront à votre radio de faire connaître aux décideurs concernés (élus, chefs d’entreprise, associations, institutions…) les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur. Notre but : enrichir le débat public et transformer vos idées en actions.

Une synthèse hebdomadaire tout au long de la consultation

Notre consultation est organisée avec la plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane Make.org. Tout le monde peut participer et être informé des résultats. Une synthèse hebdomadaire est publiée sur francebleu.fr.

Si vous vous exprimez au nom d'une organisation, dites-le !

Vous souhaitez vous exprimer au nom d'une organisation (entreprise, association, institution) ? Mettre en avant vos propositions et vos prises de positions ? Envoyez une demande de création d'un compte organisation à l'adresse masolution@make.org, en indiquant les éléments suivants :

l'adresse email à laquelle vous souhaitez rattacher ce compte

le nom de votre organisation

le nom et prénom du contact en charge du sujet

votre logo

un court descriptif de votre organisation (450 caractères maximum)

une adresse url renvoyant vers l'un de vos supports web (site ou réseau social)

Une fois, votre compte créé, vous recevrez un email contenant vos identifiants, vous pouvez alors commencer à proposer et voter.