MaSolution : pollution, aménagement et liens intergénérationnels au cœur de vos propositions cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

Parmi les plus plébiscitées cette semaine, les initiatives de lutte contre la pollution des lieux publics et espaces collectifs, mais aussi les dispositifs susceptibles d'améliorer le quotidien des personnes âgées et de renforcer les liens intergénérationnels.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut mettre en place des passages de camionnettes de livraison de repas, pains, services auprès des personnes âgées maintenues à domicile (Ghislaine, 59 ans,14610)

Il faut aménager la véloroute Schleithal Bienwaldmühle car trop de voitures, pas de signalisation : trop dangereuse pour les cyclistes (Albert, 68 ans, 67160)

Il faut finaliser enfin le tram train entre Thann et Kruth (électrification de tout le tracé) et passage souterrain à Thann (Joseph, 70 ans, 68260)

Il faut que les entreprises d’une ville signent un partenariat avec la mairie pour accueillir les collégiens, lycéens pour leurs stages (Valérie, 52 ans, 59160)

Il faut partir en croisade contre les filtres de mégots jetés par terre : www.jettepastaclope.fr. Simple. Efficace. (Dany, 55 ans, 47300)

Il faut que la mairie organise des cleanwalking (marche de nettoyage) pour rendre les villes plus propres et mieux sensibiliser les gens. (Paul, 31 ans, 94160)

Il faut faire connaître les applis pour la santé (WalkUnited), pour l'environnement (Cliiink), etc. qui soutiennent les projets associatifs (Aurélia, 41 ans, 38120)

Il faut installer des cendriers de sondage Cypao (Amélie, 22 ans, 44860)

Il faut valoriser la co-habitation seniors juniors pour les jeunes étudiants ou travailleurs. Créer du sens intergénérations ! (Marie-Christine, 58 ans, 21490)

Il faut connaître « Ça commence par nous » collectif de citoyens qui lancent des défis pour tendre vers des gestes plus éco-responsables (Ça commence par nous)

La proposition mise en valeur à l'antenne cette semaine

Tous les vendredis sur l'antenne de France Bleu, l'émission Une heure en France (entre 13h et 14h) revient sur une initiative proposée par un auditeur ou une auditrice via #MaSolution.

Participez vous aussi !

Si vous aussi, vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous, participez à notre consultation “Ma solution”. Partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres.