MaSolution : recyclage, compostage et solidarité entre générations au cœur de vos propositions cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

Cette semaine, la valorisation des déchets et le prolongement de la durée de vie des objets restent une préoccupation majeure dans vos propositions : recyclage, compostage, réparation, et récupération reviennent beaucoup. La dimension de partage et d’entraide intergénérationnelle (promenades citoyennes, jardins collectifs). est également présente. A noter également, une proposition sur l’encadrement des loyers, une sur “l’organisation de comités de quartiers pour élire des délégués municipaux”, et une sur l’interdiction du glyphosate.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut mettre en place des composteurs d'immeuble ou de quartier pour ceux qui n'ont pas de jardin ou de possibilité d'en installer un. (Nathalie, 38 ans, 17000)

Il faut une vraie politique incitative sur le recyclage. Favoriser la matière recyclée à la matière première puisée. Et si possible locale (Sébastien, 34 ans)

Il faut valoriser les relations sociales intergénérationnelles, en organisant des promenades citoyennes autour de chez soi, à l'unisson. (Christelle, 43 ans)

Il faut une déchetterie (avec possibilité de récupérer des choses gratuitement) à côté des magasins. Rétablir consignes verre = bon achat. (Christelle, 51 ans, 25640)

Il faut planter des plantes comestibles et aromatiques sur les espaces publics au lieu des fleurs habituelles, accessibles à la cueillette (Dominique, 57 ans)

Il faut encadrer le prix de l'immobilier dans les villes/régions où il grimpe sans cesse, obligeant les moins fortunés à s'éloigner. (Nathalie, 38 ans, 17000)

Il faut organiser des comités de quartier qui éliront leurs délégués municipaux. (Etienne, 25 ans, 92340)

Il faut une ressourcerie locale avec atelier de réparation, revalorisation et transformation qui mêle les générations et l'entraide. (Ilonka, 38 ans, 91530)

Il faut dans chaque commune un verger et jardin collectif et participatif avec un paysan qui gère et encadre les activités. (Ilonka, 38 ans, 91530)

Il faut une agriculture bio sans pesticides - interdire le glyphosate (Olivier)

Il faut arrêter de casser les choses qui fonctionnent : la Région Pays de la Loire est dans le top 3 des régions où l'on vit le mieux. (Jacques, 56 ans, 53200)

Une proposition mise en valeur à l'antenne cette semaine

Tous les vendredis sur l'antenne de France Bleu, l'émission Une heure en France (entre 13h et 14h) revient sur une initiative proposée par un auditeur ou une auditrice via #MaSolution.

Cette semaine, Fabien, 54 ans et habitant de l'Alsace, propose de favoriser la rénovation des maisons anciennes abandonnées plutôt que construire des maisons neuves et empiéter sur la nature. Pour en parler Denis Faroud et Frédérique Le Teurnier reçoivent Gilles Algave, président de l'association Maisons paysannes de France, qui milite pour la sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager.

