MaSolution - Recyclage, tri, consigne : la gestion des emballages au cœur de vos propositions sur les déchets

France Bleu a lancé le 7 janvier un espace d'expression avec la plateforme Make.org, vous permettant de partager toutes les initiatives locales qui améliorent votre quotidien, près de chez vous, dans tous les domaines de la vie. Parmi les thèmes les plus plébiscités, les déchets et le recyclage.

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Dans le top 3 des thèmes les plus abordés figurent le traitement des déchets et le recyclage.

69 propositions ont déjà été formulées sur le sujet autour de sept grandes idées :

Favoriser le recyclage

Développer les systèmes de consignes afin de réduire les emballages

Multiplier les lieux et les outils de compostage des déchets organiques, notamment en lien avec les municipalités

Lutter et agir contre le dépôt de déchets dans la nature, en particulier dans les campagnes

Limiter le plastique et le remplacer par des matières alternatives

Appliquer le principe du pollueur/payeur notamment en ce qui concerne les ordures ménagères et le tri

Donner une seconde vie aux produits grâce à la réparation et au seconde-main

À ce stade de la consultation, le sujet des emballages domine, englobant à la fois les problématiques de recyclage, de tri ou encore les systèmes de consigne.

Favoriser le recyclage

Le recyclage est une solution très présente au sein de la consultation à travers la question des emballages bien sûr mais également celle des masques chirurgicaux, mis en exergue par la crise actuelle. L’omniprésence de cette problématique illustre le fait que les citoyens souhaitent une amélioration radicale de la situation relève Make.org. La question des masques (proposition d’Agnès) est d’autant plus préoccupante que leur production et leur consommation sont en pleine croissance. La consultation apporte heureusement son lot de solutions. L’initiative “precious plastic” (proposition de Sept) offre par exemple des solutions de recyclage du plastique accessibles à tous grâce à un site internet et des machines en open source.

💬 Il faut des containers "precious plastic" tous les 4000 habitants afin de valoriser nos déchets et donner une seconde vie à nos emballages. (Sept)

💬 Il faut permettre au personnel hospitalier et à la population de recycler les masques. A l'hôpital on jette nos masques à la poubelle ! (Agnès, 57 ans, 37300)

💬 Il faut indiquer les parties recyclables sur un produit par un numéro, et publier les lieux où apporter les déchets en fonction (Bertrand, 55 ans, 80260)

💬Il faut encourager le recyclage venant au devant des habitants comme à Tourcoing, chaque fin de mois on dépose ses encombrants à sa porte. (Katja, 49 ans , 57050)

Développer les systèmes de consignes afin de réduire les emballages

Les citoyens appellent de leurs vœux le retour des emballages consignés, notamment du verre, et n’hésitent pas à effectuer des comparaisons avec l’Allemagne, particulièrement présente et efficace sur le sujet. En France, la consigne a progressivement disparu malgré la forte opposition de la société civile (Grande Cause Environnement, Le Monde d’après, Grande Cause Alimentation...). Aujourd’hui, ce sont les initiatives locales qui font vivre cette solution. C’est le cas de C LA KON SIGNE (proposition de Jean Claude) ou encore d’Oc’Consigne (proposition de Jean) localisée dans l’Hérault.

💬 ​Il faut remettre en place les systèmes de consigne du verre comme en Allemagne, qui a fait ses preuves en terme de recyclage (Alexia, 36 ans, 83200)

💬 Il faut organiser un réseau pour relancer la consigne sur notre territoire : C LÀ KON SIGNE (Jean Claude, 58 ans, 83190)

💬 Il faut généraliser les contenants consignés/réutilisables pour les livraisons à domicile des restaurants ! (Alexandra, 34 ans, 67100)

💬Il faut réinventer la filière de consigne pour le verre dans l'Hérault. L'équipe Oc'Consigne essaie de vous contacter pour ça. (Jean)

Multiplier les lieux et les outils de compostage des déchets organiques, notamment en lien avec les municipalités

Dans la même logique de valorisation des déchets, de nombreuses propositions mentionnent spécifiquement le compost. Il est non seulement question de diffuser cette pratique auprès des citoyens mais également de mettre à disposition davantage d’outils le permettant, en particulier pour les populations qui n’y auraient pas accès au sein de leur logement. Plusieurs acteurs sont interpellés. Le rôle des municipalités est clairement identifié : elles doivent installer des “containers de proximité” ou des “composteurs publics” au sein de leur territoire. Mais les citoyens se désignent également eux-mêmes avec la proposition d’organiser des “ateliers de fabrication de composteurs”.

💬 Il faut que les collectivités installent des containers ''de proximité'' pour les déchets alimentaires/épluchages pour composter en masse. (Veronica, 60 ans, 62600)

💬 Il faut mettre en place des composteurs municipaux, et organiser des ateliers pour apprendre à trier/valoriser/éviter les déchets. (Stéphanie)

💬 Il faut organiser des ateliers de fabrication de composteurs pour les co-propriétés parisiennes (Sophie, 50 ans, 75005)

💬 Il faut encourager les bacs de composteurs publics pour la population n'ayant pas d'emplacement possible dans leur logement (appartement...) (Sophie)

Lutter et agir contre le dépôt de déchets dans la nature, en particulier dans les campagnes

La question des décharges sauvages, dont les découvertes se multiplient sur tout le territoire, est abordée ici par les citoyens à travers le prisme du curatif : organiser des nettoyages et ramassages fréquents mais également se mobiliser de manière générale pour limiter leur prolifération. En amont du phénomène, c’est surtout la gestion des déchets en ville ou au sein des ménages qui est citée par les citoyens pour endiguer cette problématique.

💬 Il faut se mobiliser pour éviter les dépôts sauvages que l'on trouve à chaque coin de bois en campagne. (Bernard)

💬 Il faut nettoyer les campagnes des déchets plastiques, fer, pneus, cartouches de chasse. Les plastiques agricoles devraient être interdits. (Sylvia, 60 ans, 30420)

💬 Il faut organiser deux fois par an une journée citoyenne de nettoyage de l’environnement immédiat des participants (quartier, village, etc.) (Bertrand, 55 ans, 80260)

💬 Il faut un jeu/défi à proposer pour une meilleure gestion des déchets en amont, au domicile, avec gain à la clé : des bons d'achats locaux (Amine, 51 ans, 89100)

Limiter le plastique et le remplacer par des matières alternatives

Le plastique est une lame de fond de toutes nos consultations sur l’environnement et c’est également le cas dans celle ci. Les citoyens souhaitent de manière générale la réduction de son utilisation et notamment un changement des procédés de fabrication : supprimer le plastique d’un maximum de produits en lui préférant des matières alternatives comme le verre, la terre cuite ou le bois. En attendant de pouvoir se passer complètement du plastique, les solutions de recyclage doivent être développées estiment les participants.

💬 Il faut vendre toutes les boissons et conserves dans des récipients en verre. (Anne, 55 ans, 23000)

💬 Il faut du préventif sur les ravages de la surconsommation de plastique en tous genres ! (Valérie)

💬 Il faut des pots de fleurs et des jardinières en terre cuite ou en bois. Pas en plastique ! (Anne, 55 ans, 23000)

Appliquer le principe du pollueur/payeur notamment en ce qui concerne les ordures ménagères et le tri

Présente dans plusieurs propositions, la mise en place d’un système pollueur/payeur s’adresse d’une part aux citoyens, avec la mise en place d’une taxe sur les ordures ménagères dont la vertu serait de changer les habitudes de chacun, et d’autre part aux entreprises et collectivités.

💬 Il faut faire payer la taxe d'ordure ménagère en fonction du poids des poubelles lors du ramassage. Principe du pollueur-payeur (Elise, 26 ans, 42000)

💬 Il faut rendre obligatoire le tri des déchets au sein des écoles, des entreprises et des foyers avec un système de bonus malus (Lucie, 56 ans, 92380)

💬 Il faut faire payer la taxe sur les ordures ménagères en fonction du poids des déchets. (Audrey, 30 ans, 93500)

Donner une seconde vie aux produits grâce à la réparation et au seconde main

La question du réusage et de la réparation concerne ici tous les types de productions (électroménager, textiles, livres…) et s’exprime principalement à travers des initiatives citoyennes ayant pour vocation de donner une seconde vie aux objets : “repairs cafés”, friperies, ecycLivre.com​. Dans la consultation, c’est en creux la notion d’obsolescence programmée qui est critiquée avec une mise en exergue des bénéfices que peuvent apporter ces solutions.

💬 Il faut proposer des "repair cafés" un peu partout pour réparer l'électroménager et limiter l'obsolescence des objets (Vincent, 32 ans, 75012)

💬 Il faut mettre à disposition des friperies pour tous afin de freiner l'industrie du textile et redonner une seconde vie à nos vêtements (Sept)

💬 Il faut multiplier les entreprises telles que RecycLivre.com. Préserver la culture, acte écologique, et actions de réinsertion. (Nathalie, 54 ans, 94200)

Les entreprises et l'État appelés à prendre leurs responsabilités

Comme souvent, les acteurs interpellés dans la consultation sont pluriels. Plusieurs propositions visent directement le changement des habitudes citoyennes et notamment les comportements d’achats afin de limiter la consommation de produits facteurs de déchets. Néanmoins, comme observé dans différentes consultations de Make.org, les leviers de changements ne reposent pas exclusivement sur la responsabilité des individus : les entreprises sont sommées de modifier leurs pratiques, sous l’égide de l’intervention de l’État qui, soit par l’obligation, la sanction ou la taxation est lui aussi appelé à intervenir. Certaines propositions font également une jonction comme celle de Mickaël. Selon lui, c’est au citoyen d’agir par des actes militants pour faire réagir les entreprises et l’État.

💬 Il faut utiliser nos paquets ''papier'' lors de nos achats fruits/légumes au marché fermier, ainsi que ceux en plastique biodégradable. (Veronica, 60 ans, 62600)

💬 Il faut valoriser le zéro déchet dans tous les foyers (Stéphanie)

💬 Il faut retirer/laisser les emballages plastiques/superflus directement en caisse des magasins pour les inciter à faire changer les choses (Mickaël, 49 ans)

💬 Il faut obliger les fabricants à donner librement des modèles 3D pour pouvoir réimprimer ses pièces cassées qui ne sont plus produites. (Yoann, 22 ans, 07400)

💬 Il faut imposer aux sites de ventes en ligne, l'obligation de reprendre les anciens appareils, les cartons d'emballage etc. (Pierre, 63 ans, 54630)

