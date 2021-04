MaSolution : réduire les emballages, recycler et consommer local au cœur de vos propositions cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

Cette semaine, vous êtes nombreux à avoir fait des propositions sur le thème des déchets, soulignant la nécessité de réduire les emballages et d'améliorer le recyclage ("apporter ses contenants quand on commande un plat à emporter", "consommer en vrac", "consigner les canettes", "cendriers portatifs"). Favoriser la vente de produits locaux - en créant des épiceries participatives et des plateformes destinées à favoriser la "concurrence locale" - retient aussi votre attention. Enfin, deux internautes plaident pour davantage de covoiturage et de services de première nécessité en zone rurale.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut créer des épiceries participatives pour vendre en direct les produits locaux en créant du lien social. Limiter les emballages. (Xupa, 47 ans, 40390)

Il faut légaliser tout de suite et sur tout le territoire le cannabis thérapeutique, 20 ans d'expérience au Canada, arrêtons le test. (Yves-marie)

Il faut pouvoir apporter ses contenants quand on commande un plat à emporter, plutôt que de revenir à la maison avec du plastique à foison ! (Alex, 36 ans, 52000)

Il faut promouvoir les cendriers portatifs de sorte que les mégots ne soient pas jetés n'importe où ! Une jeune pousse Caennaise. (Olivier Balsac, 63 ans, 14000)

Il faut créer des plateformes pour que les producteurs et commerçants locaux vendent leurs produits en ligne (concurrence locale). (TRP, 25 ans)

Il faut que les subventions européennes pour l'agriculture aillent seulement aux fermes d'agriculture biologique. (Sophie, 39 ans, 67310)

"Il faut consigner les canettes, chaque année la France produit 5 milliards de canettes, dont 2 milliards deviennent des déchets sauvages !" (Actions Ecolos)

Il faut consommer en vrac pour réduire les déchets liés aux emballages à usage unique. (Camille, 35 ans, 26000)

Il faut créer un partenariat avec Blablacar et les mairies pour que les déplacements quotidiens se fassent facilement en covoiturage. (TRP, 25 ans)

Il faut continuer de favoriser la mise en place de locaux par les mairies rurales pour ce qui est de première nécessité (poste, tabac etc.) (TRP, 25 ans)

