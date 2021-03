MaSolution : retour aux vieux métiers, solidarité et écologie au cœur de vos propositions cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

Parmi les plus plébiscitées cette semaine, la revalorisation des métiers anciens comme les cordonniers ou les vitriers, la mutualisation d'appareils électroménagers, informatiques et des outils de bricolage ou encore l'installation de "Tiny Houses" pour offrir un toit aux sans-abri.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut revaloriser les vieux métiers : cordonniers, vitriers, céramistes etc en les aidant. Cela créera des emplois durables (Alain, 46 ans, 67730)

Il faut favoriser la rénovation des maisons anciennes abandonnées au lieu d'en construire des neuves et d'empiéter sur la nature (Fabien, 54 ans, 68330)

Il faut pouvoir acheter du lait en vrac aux producteurs locaux avec un bidon de lait : ça évite les bouteilles en plastique et en carton. (Alex, 36 ans, 52000)

Il faut revenir au principe ancien des brasseurs qui je me souviens livraient en bouteilles en verre consignées l'eau, la limonade, la bière. (Maryse)

Il faut remettre le train entre villages (ferroutage, passagers, etc.) en électrifiant les trains par panneaux solaires et moteur hydrogène. (Alain, 46 ans, 67730)

Il faut ZERO SDF avec la mise en place de Tiny house temporaires et autres solutions peu ou pas coûteuses et réutilisables. (Yves-Marie)

Il faut mettre en commun le matériel utilisé occasionnellement (aspirateur, perceuses, scie circulaire...) dans un local partagé. (Paul, 22 ans)

Il faut créer un service de collecte des appareils électroménagers et informatiques pour la revente aux usagers dans les magasins U. (Isabelle, 54 ans, 22230)

Il faut créer un logiciel interactif en ligne pour apprendre à trier ses déchets. Quels qu'ils soient. (Annie, 65 ans, 67380)

Il faut dans chaque village que les personnes au RSA aident les instituteurs pendant la pause déjeuner à l'école (Alain, 46 ans, 67730)

Les thèmes les plus cités par les participants - Point hebdomadaire sur la consultation citoyenne Make.org #Masolution

Une proposition mise en valeur à l'antenne cette semaine

Tous les vendredis sur l'antenne de France Bleu, l'émission Une heure en France (entre 13h et 14h) revient sur une initiative proposée par un auditeur ou une auditrice via #MaSolution.

Si vous aussi, vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous, participez à notre consultation "Ma solution".