MaSolution : télétravail et prise en charge de l'autisme au cœur de vos propositions cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

Cette semaine, trois propositions sur le thème du "Vivre ensemble et des solidarités", sont en tête des sujets les plus cités par les participants à la consultation : de nouveaux espaces pour le télétravail mis à disposition par les collectivités ou les copropriétés ; une meilleure inclusion des enfants autistes à l’école, dans le sport et la culture ; des livraisons de repas gratuits à domicile pour les personnes dans le besoin. Et toujours beaucoup de propositions concernant la protection de l’environnement et l’agriculture, notamment pour favoriser la vente de produits locaux, en "réservant des places sur les marchés aux producteurs locaux", ou "en généralisant un étiquetage carbone sur les produits" en fonction de la distance de leur lieu de fabrication.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut arrêter la vente sous blister plastique, favoriser les emballages recyclables (Philippe, 61 ans, 62330)

Il faut replanter les haies dans nos campagnes. (Damien, 46 ans)

Il faut réquisitionner les friches agricoles et obliger/cofinancer les propriétaires à planter des prairies mellifères. (Catherine)

Il faut réserver les marchés aux producteurs de légumes locaux et non aux revendeurs et que les emplacements soient retirés aux absentéistes (Audrey, 43 ans, 06600)

Il faut végétaliser les toits des immeubles en ville. (Damien, 46 ans)

Il faut développer des réserves d'eau pour les agriculteurs sur le modèle des rétentions pour les canons à neige (Nicole, 65 ans, 73110)

Il faut généraliser l’étiquetage carbone sur les produits, plus la fabrication est locale plus le taux de carbone émis sera faible (Christophe, 49 ans)

Il faut organiser des livraisons gratuites à domicile de paniers repas (semaine) pour les personnes dans le besoin. (Esperance, 59 ans, 65000)

Il faut une association pour que chaque enfant autiste ait une place à l'école et dans le sport ou la culture et faire connaître l'autisme (Jean, 34 ans, 51160)

Il faut que les municipalités et copropriétés offrent des espaces pour télétravailler dans de bonnes conditions et changer un peu de cadre. (Marie-Noëlle, 55 ans, 94150)

