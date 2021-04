MaSolution : transports, emballages et quotidien des seniors au cœur de vos propositions cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

Les thèmes de la semaine

Cette semaine, deux sujets dominent les propositions de la consultation. La problématique des transports est particulièrement présente, avec une demande de subvention étatique pour l’achat de vélos, et une demande d’extension de l’Europass dans tout le Bas-Rhin : ce pass permet actuellement d'utiliser tous les modes de transport en commun de l'agglomération de Strasbourg pendant 24 heures.

Plusieurs citoyens interpellent également sur la question des emballages cartons et réutilisables. Comme toutes les semaines, des propositions assez diverses sont également déposées par les participants : une proposition pour aider les seniors à effectuer des démarches quotidiennes sans smartphone, une sur la sécurité dans le quartier Euratlantique à Bordeaux ou encore sur la sauvegarde de certains métiers artisanaux français, comme les tailleurs de pierres.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut pour les transports publics une offre cohérente et une tarification attractive : étendre l’"Europass" à tout le Bas-Rhin. (Jean-Marc)

Il faut essayer de se mettre à la place des anciens, ne pas tout gérer avec smartphone, QR code, etc.... (Paule, 72 ans, 54510)

Il faut mettre en avant les barquettes en bois comme fait Picard. (Carine, 46 ans)

Il faut expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation en Île-de-France (Tristan, 28 ans, 78200)

Il faut, à l'image de Montlouis Sur Loire, établir une aide à l'achat de vélos, électriques ou pas. (Natalie, 54 ans, 94200)

Il faut que les choix de projets communaux ou départementaux soient sélectionnés par vote de la population concernée, comme à Paris (Valérie, 53 ans, 06220)

Il faut réutiliser les emballages, le recyclage consomme trop d'énergie. Nous avons aujourd'hui les moyens pour y parvenir (ex : Telypost) (Jean-Paul, 77 ans, 57070)

Il faut créer une coulée verte entre les quartiers de Metz Métropole (Samuel, 47 ans, 91270)

Il faut installer un commissariat dans le quartier Euratlantique à Bordeaux. (Jacqueline, 53 ans)

Il faut sauvegarder le patrimoine des métiers français (tailleurs de pierre...) (Antoine, 17 ans, 60280)

Une proposition mise en valeur à l'antenne cette semaine

