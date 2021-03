MaSolution : transports, solidarité et écologie au cœur de vos propositions cette semaine

Notre consultation citoyenne "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole depuis le 7 janvier. Vous êtes nombreux à avoir déjà partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres.

Cette semaine, ce sont les transports qui ont retenu votre attention, qu’il s’agisse d’accompagner les personnes isolées, de développer les garages à vélos, de favoriser le transport ferroviaire de marchandises, ou de construire une passerelle cyclable sur un pont au nord de Colmar… En matière de protection de l’environnement, les citoyens proposent de végétaliser les villes, de réguler l’éclairage public la nuit, et d’arrêter le changement d’heure pour "rester en adéquation avec le rythme de la nature". Enfin, une participante propose de préparer les lycéens pour leurs futures démarches administratives, et un autre suggère de consulter plus régulièrement les habitants avant d’engager des dépenses publiques.

Le Top 10 des propositions les plus populaires de la semaine

Il faut proposer des cours afin de préparer les jeunes (lycée) à l’entrée dans la vie active (déclaration d’impôts, contrat de travail...) (Marine)

Il faut végétaliser les villes pour faire baisser de quelques degrés la température en période très chaude (Dominique, 64 ans, 78400)

Il faut réguler l’éclairage à la nuit tombée. Qui a besoin d’une enseigne lumineuse une fois une boutique fermée ? (Alex, 36 ans, 52000)

Il faut cesser de gaspiller l'argent public et solliciter plus régulièrement l'avis des habitants, surtout lors de projets onéreux (Nicolas, 34 ans, 57100)

Il faut arrêter le changement d'heure pour rester en adéquation avec le rythme de la nature (Isabelle)

Il faut que les personnes isolées bénéficient d'un service de conducteurs bénévoles les accompagnant dans leurs déplacements essentiels. (Guy, 80 ans, 06000)

Il faut afin de favoriser l’emploi du vélo en ville, mettre à disposition (avec participation financière si besoin) des garages à vélo. (Sylvie, 56 ans, 25000)

Il faut construire une passerelle-vélo sur le Pont du Ladhof traversant l'ILL au Nord de Colmar. Goulot d'étranglement de 2 pistes cyclables (Christian, 63 ans, 68320)

Il faut une politique volontariste de transport marchandises par le train, favoriser les initiatives privées pour cela (Jean, 66 ans, 68200)

Il faut réaliser le projet de trame verte à Sundhoffen inscrit dans le SRCE Trames vertes et Bleues d'Alsace (Christian, 63 ans, 68320)

