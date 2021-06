Ma Solution : vos propositions sur le thème de la consommation et de la production

France Bleu a lancé le 7 janvier un espace d'expression avec la plateforme Make.org, vous permettant de partager et de voter pour les initiatives locales qui améliorent votre quotidien. Plus de 1.800 idées ont été lancées. Voici vos propositions sur les thèmes de la consommation et de la production.

France Bleu a lancé le 7 janvier une consultation citoyenne, "Ma solution", afin de mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre vie quotidienne, et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous avons donné la parole et nous vous avons permis de voter pour les propositions que vous souhaitiez valoriser.

Vous êtes plus de 17.400, dans toute la France, à avoir partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Voici vos propositions sur le thème de la consommation et de la production de produits.

Favoriser les produits locaux et les commerces de proximité

Cette idée a rassemblé 106 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Privilégier les circuits courts, que ce soit en tant que consommateur ou entreprise, afin de redynamiser les territoires, soutenir les producteurs locaux, réduire notre empreinte carbone, et recréer du lien social.

Faciliter l’identification des produits locaux en obligeant à la transparence sur les étiquettes ou en créant une nouvelle signalétique.

Soutenir des initiatives locales comme “Bouge ton coq” ou “local.ht.”

Faire évoluer les pratiques de certains commerces locaux.

Les propositions consensuelles pour favoriser les produits et commerces locaux. - Make.org

Evoluer vers une agriculture plus responsable

Cette idée a rassemblé 71 proposition consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Progresser vers une agriculture à taille humaine et sans pesticides.

Replanter des haies sur les parcelles agricoles afin d’enrichir les sols et permettre l’épanouissement de la biodiversité.

Améliorer la qualité de vie des agriculteurs, en les autorisant à maîtriser leurs prix ou en les formant sur le bien-être au travail.

Développer l’agriculture urbaine, comme cela se fait à Clermont-Ferrand.

Les propositions consensuelles pour évoluer vers une agriculture plus responsable. - Make.org

Limiter et diversifier notre consommation énergétique

Cette idée a rassemblé 23 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Obliger les commerces à éteindre leurs lumières la nuit.

Optimiser notre utilisation de l’éclairage public, notamment grâce à des solutions innovantes comme "J’allume ma rue".

Réduire les publicités lumineuses dans la rue afin de limiter la pollution visuelle et notre consommation d’énergie.

Développer les projets d’énergie renouvelable à l’échelle locale.