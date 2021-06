Ma Solution : vos propositions sur le thème de la gestion des déchets

France Bleu a lancé le 7 janvier un espace d'expression avec la plateforme Make.org, vous permettant de partager et de voter pour les initiatives locales qui améliorent votre quotidien. Plus de 1.800 idées ont été lancées. Voici vos propositions sur le thème de la gestion des déchets.

France Bleu a lancé le 7 janvier une consultation citoyenne, "Ma solution", afin de mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre vie quotidienne, et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous avons donné la parole et nous vous avons permis de voter pour les propositions que vous souhaitiez valoriser.

Vous êtes plus de 17.400, dans toute la France, à avoir partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Voici vos propositions sur le thème de la gestion des déchets.

Mieux valoriser nos déchets

Cette idée rassemble 82 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Développer et diffuser les solutions de recyclage pour un maximum de produits : électroménager, masques, ou encore encombrants.

Systématiser et démocratiser le compostage des matières organiques, notamment en mettant des bacs à disposition des habitants.

Enclencher un changement de mentalité sur la seconde vie des produits en valorisant des initiatives comme Emmaüs ou GEEV.

Vos propositions consensuelles pour mieux valoriser nos déchets. - Make.org

Lutter contre le suremballage

Cette idée rassemble 75 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Réduire drastiquement les emballages autour des produits, notamment plastiques.

Favoriser des emballages moins polluants : emballages recyclables, carton.

Remettre en place des systèmes de consigne sur les contenants en verre.

Prendre exemple sur l’Allemagne, pionnière dans la récupération des emballages et la mise en place de consignes.

Vos propositions consensuelles pour lutter contre le suremballage. - Make.org

Agir pour la propreté des villes et des espaces naturels

Cette idée rassemble 43 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Lutter contre les dépôts de déchets sauvages et mettre en place des actions de nettoyage, particulièrement à la campagne.

Sensibiliser la population sur la propreté et les jets de déchets, par exemple canettes et mégots.

Sanctionner davantage les personnes responsables de dégradations dans l’espace public.

Vos propositions consensuelles pour la propreté des villes et des espaces naturels. - Make.org

Mettre en place des actions contraignantes pour réduire les déchets

Ces idées, contraignantes, rassemblent des propositions controversées. Globalement, les participants se divisent sur :

Une consigne sur des produits particulièrement utilisés comme les paquets de cigarettes ou les pots de yaourt et sauce (avec nettoyage).

Une taxe sur les ordures ménagères au poids.

L’incitation pour chacun à ramasser des déchets pendant ses journées : dans son quartier avec ses voisins ; pendant son jogging.

L’adoption de poules pour consommer les déchets des ménages.