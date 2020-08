Le port du masque est désormais obligatoire dans l'ensemble de l'espace public de Paris depuis de 8h ce vendredi. Mais il sera toujours possible de l'enlever pour manger ou fumer, précise la préfecture de police de Paris.

Masque à Paris : il est toujours autorisé de fumer et de manger dans l'espace public

Les consignes autour du port du masque à Paris, obligatoire en extérieur partout dans la capitale depuis ce vendredi 8 heure, se clarifient. Après avoir rétropédalé sur ce port du masque pour les cyclistes et les joggeurs, une nouvelle précision vient d'être apportée par la préfecture de police de Paris : il sera toujours possible de manger et de fumer dans l'espace public.

Sur France Inter, ce vendredi matin, Anne Souyris, adjointe à la maire de Paris en charge de la santé publique avait pourtant d'abord affirmé qu'il ne sera plus possible de fumer sans masque. "Un point de clarification qui doit être mis en œuvre", avait nuancé sur franceinfo Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. "Il me paraîtrait ubuesque qu'un citoyen prenne une amende pour cette raison", avait estimé Emmanuel Grégoire.

