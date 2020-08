Masque en extérieur : "pas assez d'effectif" pour verbaliser selon le syndicat de police Alliance

Selon Rudy Mana, secrétaire régional du syndicat de Police Alliance en PACA, rendre obligatoire le port du masque dans la rue et verbaliser les contrevenants est inconcevable vu la "réalité du terrain", il l'a affirmé sur FB Provence ce mardi 4 août.

Alors que le nombre de malades du Covid-19 en réanimation augmente en France pour la première depuis le mois d'avril, de nombreuses villes ou métropoles rendent obligatoire le masque dans l'espace public, dans certaines rues très fréquentées par exemple.

Dans les Bouches-du-Rhône, ce n'est pas le cas, dans le Var non plus (à Vidauban c'est sur le marché seulement), et même si c'était le cas "avec les effectifs actuels, ce serait compliqué de verbaliser les gens qui n'en mettent pas", affirmait ce mardi matin sur l'antenne de France Bleu Provence Rudy Mana,secrétaire régional du syndicat de Police Alliance en PACA.

"On va se faire insulter"

Pour le responsable syndical, il y a un écart entre ce qu'il faudrait faire pour des raisons sanitaires et la réalité du terrain. "Qu'est ce qui va se passer si on arrive sur le cours Julien où 500 personnes ne portent pas le masque ? On va se faire insulter, molester", affirme Rudy Mana. Il dénonce une nouvelle fois le manque d'effectif au niveau de la police dans les Bouches-du-Rhône : "moins 300 officiers par rapport au seuil minimum".