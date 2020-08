Masque obligatoire à Marseille: Sensibilisation à foison

Ces policiers se déplacent à vélo et bondissent sur chaque passant non protégé. "Bonjour Monsieur... Le port du masque est obligatoire sur le Vieux-Port". Le refrain est rabâché, à chaque intervention.

On entend même le haut-parleur d'une victoire siglée "Police", qui circule autour de ce lieu très fréquenté en été, lâcher les nouvelles instructions, en vigueur depuis samedi matin sur le Vieux-Port (de 10H à 4 Heures du matin) et répéter le risque encouru (amende forfaitaire de 135 euros).

Prévention et distribution: 400 masques par jour

La préfète Marie Aubert est venue répéter l'importance de l'application des gestes barrières et du port du masque © Radio France - Bruno Blanzat

Emilie se fait arrêter par un policier qui lui explique l'obligation de couvrir sa bouche et son nez par un masque. "Ah je ne savais pas explique, surprise, la demoiselle. Je ne pense pas l'avoir car j'allais à la plage". "Pensez à la santé des autres, et à la votre" lui glisse un policier.

Les Marins pompiers sont aussi de la partie et distribuent des masques, 400 chaque jour. "Dans l'ensemble, s'est assez bien respecté note Fabien, un policier. Bon, après, _on a quand même quelques récalcitrants, qui ne comprennent pas et qui ont leur opinion, mais dans l'ensemble, ça va._"

Une trentaine de policiers et marins-pompiers participent, tous les jours, à cette sensibilisation. Une soixantaine de panneaux indiquant cette interdiction sont aussi accrochés dans les lieux concernés (Vieux-Port de 10H à 4H du matin, les secteurs du Cours Julien, de La Plaine et de l'Escale Borély sont aussi concernés, de 19H à 4H du matin)

Les marins-pompiers de Marseille distribuent également des masques aux personnes qui n'en ont pas © Radio France - Bruno Blanzat

Crainte d'un décalage dans le temps et d'un afflux important dans les établissements de santé au moment de la rentrée scolaire

Si le port du masque est devenu obligatoire sur le Vieux-Port, notamment, est parce que des milliers de personnes s'y croisent chaque jour. Et que le virus circule de nouveau plus intensément. "Et c'est très notable depuis la fin juillet sur Marseille" confirme l'Amiral Augier, commandant du bataillon des Marins-Pompiers de Marseille qui effectue des prélèvements très régulièrement, notamment dans les eaux usées. Et pour qui _"ce n'est pas seulement parce que plus de tests sont effectués qu''il y a plus de cas positifs_."

La préfecture des Bouches-du-Rhône a donc décidé de sévir, en visant plus particulièrement les 20-40 ans, moins respectueuse des gestes barrières, pour ne pas que cela empire. "Ce que l'on craint tous selon Sébastien Debeaumont, numéro 2 de l'Agence Régionale de Santé en PACA, c'est l'effet de décalage, quinze jours, trois semaines, donc au moment de la rentrée scolaire potentiellement, d'un afflux important dans les établissements de santé."