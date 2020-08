Masque obligatoire à moins de 30 mètres des écoles dans tout le département de l'Hérault

À quelques heures de la rentrée des classes, et alors que le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé que le masque serait obligatoire à l'intérieur des salles, le préfet de l'Hérault renforce les mesures de protection dans le département. À compter du lundi 31 août, le port du masque devient obligatoire entre 7h et 22h aux abords des l'ensemble des établissements scolaires du département : écoles, collèges, lycées ou encore crèches.

La mesure concerne toutes les personnes âgées de plus de onze ans présentes sur la voie publique aux heures indiquées, dans un rayon de 30 mètres des entrées et sorties desdits établissements. "Les rassemblements aux abords de ces établissements ne favorisent pas le respect des règles de distanciation physique sociale prévues par l'article 1er du décret du 10 juillet 2020, et peuvent contribuer à la propagation du virus", explique la préfecture, alors que le département a été placé en zone rouge de circulation active du virus.

Rappel des mesures déjà prises dans l'Hérault

La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux publics ouverts ou non est interdite. Les bars et restaurants peuvent continuer à exercer leur activité sous réserve de respecter cette mesure.

dans les établissements recevant du public et les lieux publics ouverts ou non est interdite. Les bars et restaurants peuvent continuer à exercer leur activité sous réserve de respecter cette mesure. Aucun événement de plus de 5 000 personnes ne peut avoir lieu, quelle qu’en soit la nature (culturel, festif, sportif…) conformément aux instructions gouvernementales.

ne peut avoir lieu, quelle qu’en soit la nature (culturel, festif, sportif…) conformément aux instructions gouvernementales. Le port du masque est obligatoire : dans les transports en commun, y compris sur les zones d’attente, dans les lieux publics clos, sur les marchés, brocantes, vide-greniers, foires, mais aussi sur bon nombre de communes du département de l’Hérault

à lire aussi Coronavirus : le département de l'Hérault classé en zone rouge