Masque obligatoire dans l'hyper centre de Toulouse : des contrôles timides pour l'instant

Le port du masque est de nouveau obligatoire dans les rues de l'hyper centre de Toulouse. Le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté dans ce sens la semaine dernière face à la multiplication des cas de Covid-19. Pourtant, la mesure ne semble pas faire l'unanimité, de nombreux passants continuent de se promener la bouche et le nez découverts.

"Pas d'amende, pas de masque"

"Je ne vois pas vraiment l'utilité de le mettre. Il n'est pas obligatoire ailleurs, pourquoi uniquement dans l'hyper centre" interroge Emy. À quelques mètres d'elle, Marie-José discute avec une amie et se pose la même question. "Je ne le porte pas parce qu'il y a personne autour de moi. Il n'est pas nécessaire. Par contre, si je rentre dans un magasin ou si je m'approche d'une foule, je le mettrais. C'est logique." Certains passants, notamment des touristes, ne sont tout simplement pas au courant de cette mesure, malgré la signalétique mise en place.

Si certains ne portent pas le masque, c'est aussi parce qu'ils ont compris que les contrôles sont rares. "On a même croisé des CRS et des policiers sans le masque et personne ne nous a rien dit" raconte Agathe, une toulousaine. "Pas d'amende, pas de masque" ajoute Hersant venu faire quelques courses dans le centre-ville.

Des premières verbalisations

De son côté la préfecture de la Haute-Garonne reconnait que les premiers jours ont été consacrés à de la pédagogie. Mais elle précise que depuis la fin de la semaine dernière les contrôles ont bel et bien débuté donnant lieu à "quelques verbalisations".