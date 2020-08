Masque obligatoire dans les entreprises : une réalité chez Tellis à Favars depuis le début du déconfinement

On devrait savoir ce mardi si le port du masque va devenir obligatoire dans les entreprises. Le gouvernement tient une réunion sur le sujet notamment mais il s'est dit déjà favorable à cette mesure alors que le spectre d'une nouvelle vague de contamination inquiète de plus en plus. Comme de nombreuses entreprises le centre d'appel corrézien Tellis, basé à Favars près de Tulle, n'a pas attendu pour l'imposer à tous ses salariés. C'est le cas depuis le 11 mai, jour du déconfinement.

Sécurité pour les salariés et pour l'entreprise

"On est nombreux dans l'entreprise, même si à date on a une centaine de télétravailleurs, explique la directrice Irmine Longy. Mais pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'entreprise on pensait que c'était la meilleure chose à faire". Et pas question de tergiverser, d'obliger un jour et pas le suivant. "C'est toujours dangereux les retours en arrière, souligne Pierre Treillard, directeur des ressources humaines. On a préféré avoir une lecture cohérente des mesures depuis le début, sans attendre des mesures gouvernementales". Une question de sécurité pour les salariés mas pas seulement reconnaît Irmine Longy. "Le port du masque est une manière de rassurer tout le monde, d'assurer la meilleure cohabitation possible et de maintenir l'activité pour nos différents clients."

4 masques en tissu

De leurs côtés les salariés ont majoritairement bien accepté cette décision. "C'est bien de l'avoir, c'est une sécurité pour tout le monde" dit Marion. "Moi je préfère comme ça que d'avoir le risque surtout en ce moment" ajoute Kévin qui affirme qu'il n'aurait pas été rassuré de venir travailler sur le site sans cette obligation généralisée du port du masque. L'entreprise a d'ores et déjà prévu de s'inscrire dans la durée. Elle avait fourni 4 masques en tissu le 11 mai à tous ses employés. Une seconde distribution de 4 masques tissu encore aura lieu la semaine prochaine. Et s'il faut aller jusqu'en 2021 une nouvelle commande sera faite.