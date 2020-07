Masque obligatoire dans les lieux clos à Paris : les commerçants se préparent à faire appliquer la mesure

Dans sa boutique au cœur de Châtelet, Mathieu se prépare à changer les affiches. "_Jusqu'ici c'était masque conseillé, vivement conseillé, maintenant le masque va devenir obligatoire dès que le décret passera et je pense que c'est mieux pour tout le monde, on le fait déjà dans le métro pourquoi pas dans les lieux clo_s", explique à France Bleu Paris le gérant de Bleu de Paname. "On va changer nos affiches, on va en mettre une devant la boutique en grand et une en plein milieu pour que tout le monde puisse les voir", poursuit le gérant.

La grande surface a déjà pris les devants

Le Premier ministre, Jean Castex l'avait annoncé ce jeudi, à partir de la semaine prochaine le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos. "Mais ce sera à nous de jouer la police des masques indirectement, on est obligé de les forcer à mettre leur masque, si c'est obligatoire, on ne vas pas se mettre en danger", estime Mathieu.

Sans attendre le décret du Premier ministre, les grandes surfaces ont déjà pris les devants. Elles ont annoncé ce vendredi que le port du masque sera obligatoire dès lundi chez Auchan, Carrefour et Lidl par exemple. Cette opticienne à Châtelet elle est formelle "tous les gens qui viendront devront porter un masque, nous on en aura à leur disposition, soit ils l'acceptent, soit ils devront ramener leur propre masque, soit repartir pour faire leurs achats ultérieurement mais tout le monde devra se plier à la règle. On sera protégé par cette réglementation".

Quelques rues plus loin, les façades de certains magasins sont déjà couverts d'affiche indiquant "Port du masque obligatoire". Camille, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter se tient prête à accueillir ceux qui dérogeront à la règle. "Là, je peux vous dire que ça ne passera pas. Il y en a qui s'en fichent un petit peu mais c'est aussi pour ma santé et celle de ma collègue. Il faut aussi penser aux autres, on doit être responsable", explique-t-elle.