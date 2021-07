Masque obligatoire pour le public sur le Tour de France en Haute-Garonne

Vu l'évolution du taux d'incidence du Covid-19, la préfecture de Haute-Garonne impose le port du masque obligatoire à Saint-Gaudens et Muret, les 13 et 14 juillet, mais aussi en bord de routes, sur l'ensemble du parcours.

Le masque est de retour, y compris le long de la route du Tour de France. Il était jusque ici obligatoire seulement sur certaines zones, au départ et à l'arrivée des étapes. Mais en Haute-Garonne, la préfecture annonce ce lundi 12 juillet que le masque sera obligatoire pour les spectateurs sur l'ensemble du tracé des 16e et 17e étapes. Autrement dit, en zone de départ et d'arrivée, à Saint-Gaudens le 13 juillet, et à Muret le 14, mais aussi ailleurs.

"Les récents points de situation communiqués par Santé publique France et par l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie confirment une reprise de la propagation du virus dans le département de la Haute-Garonne" indique le communiqué de la préfecture. "Le point épidémiologique de Santé publique France du 7 juillet 2021 fait état d’un taux d’incidence de 57,4 cas dépistés positifs pour 100 000 personnes dans le département. Par ailleurs, il est attendu un nombre important de spectateurs générant une difficile distanciation sociale et facilitant ainsi la propagation du virus".

La foule devrait être importante dans les cols des Pyrénées, notamment le 14 juillet. En Haute-Garonne, la course passe notamment par le col de Peyresourde, entre Muret et Saint-Lary.

Étienne Guyot, préfet de la Haute-Garonne, a décidé de l’obligation de port du masque en complément de l’obligation du respect des mesures barrières pour toute personne de 11 ans ou plus se trouvant sur la voie publique :

dans la zone d’arrivée située sur la commune de Saint-Gaudens entre 7h et 19h le 13 juillet ;

dans la zone de départ du Tour de France située sur la commune de Muret entre 7h et 19h le 14 juillet ;

ainsi que tout au long du parcours au moment du passage du Tour de France dans le département de la Haute-Garonne les 13 et 14 juillet.

La préfecture rappelle que le non-respect de ces obligations est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. En cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende sont possibles, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.

Passe sanitaire obligatoire pour l'arrivée à Saint-Gaudens

Et puis à Saint-Gaudens, en plus du port du masque, le passe sanitaire sera obligatoire pour accéder à la zone d'arrivée. Cela tient à la particularité des lieux, car la ligne d'arrivée sera tracée face aux gradins du circuit du Comminges, avec leurs 5.000 places assises. "C'est un lieu atypique" explique Pierre Saforcada, l'adjoint au maire en charge de l'événementiel, qui précise que cette enceinte est considérée comme un ERP (Etablissement reçevant du public). Et donc, selon les dernières conditions sanitaires, le passe sanitaire y est obligatoire. Il sera vérifié à l'entrée, avec une pièce d'identité. Si vous n'avez pas de passe sanitaire, vous pouvez vous placer librement sur le parcours, dans les derniers hectomètres, à condition de porter un masque.