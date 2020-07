Masque obligatoire, qui fait respecter la mesure ?

Nous n'avons pas encore tous forcément le réflexe d'enfiler cet indispensable accessoire mais au moins aujourd’hui on en trouve partout, aucune excuse donc pour ne pas en être pourvu. D’autant qu’il est désormais obligatoire, chacun doit être muni du sien, sinon pas de restau, pas de petit noir au comptoir, ni de rendez-vous chez le banquier !

Une amende de 135 € qui peut être majorée

Le non-respect du port du masque quand c’est obligatoire est passible d’une contravention de 4e classe et les forces de gendarmerie, de police nationale et municipale ainsi que la police des transports sont habilitées à infliger ces amendes de 135 €. Mais attention cette amende initiale peut monter à 1500 € en cas de récidive dans les 15 jours et même atteindre 3750 euros d’amende et même de 6 mois de prison. En théorie.