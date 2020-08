Masque, tabac, prix du gaz : tout ce qui change ce 1er septembre

Le 1er septembre ne déroge pas à la règle, de nombreux changements sont à prévoir ce mardi. Masques dans les entreprises et à l'école, prix du gaz et du tabac, amende forfaitaire pour les consommateurs de stupéfiants : France Bleu fait le point.

Le port du masque sera obligatoire au travail, dans les espaces clos et partagés, à compter de ce mardi 1er septembre.

De nouvelles règles entrent en vigueur ce mardi 1er septembre en France. Le masque devient notamment obligatoire à l'école, pour les adultes et les élèves dès la 6e. En entreprise également, dans les espaces clos et partagés même si des adaptations sont possibles. A noter aussi une hausse du prix du gaz. Mais la mise en place du second volet de la réforme de l'assurance chômage, qui devait entrer en vigueur ce mardi, est finalement repoussée au 1er janvier 2021.

Masque à l'école et dans les entreprises

En cette rentrée scolaire, le port du masque est obligatoire à l'école, pour les élèves à partir de 11 ans, c'est-à-dire au lycée et au collège. Cette mesure comprend les lieux clos comme les salles de classe et les couloirs, mais aussi les espaces extérieurs, donc les cours de récréation. Tous les adultes seront également tenus d'être masqués dans les établissements scolaires. Et cela concerne aussi les enseignants de maternelle. Il n'y aura pas d'exceptions.

À partir du 1er septembre, il est également obligatoire de porter le masque dans les entreprises, sauf dans les bureaux individuels s'il n'y a qu'une seule personne présente. Cela concerne tous les lieux où les salariés sont susceptibles de se croiser, comme les open spaces, les couloirs ou les vestiaires. Mais des adaptations sont possibles. Le masque est à la charge de l'employeur.

Légère hausse du prix du gaz

Les tarifs réglementés de vente du gaz, appliqués à des millions de foyers en France, augmentent de 0,6% ce 1er septembre. La hausse sera de 0,2% si vous utilisez le gaz pour la cuisson, de 0,4% pour ceux qui ont un double usage (cuisson et eau chaude), et de 0,7% pour le chauffage.

Évolution des tarifs du tabac

A compter de ce mardi, le prix de certains tabacs évoluent, comme le prévoit un arrêté publié au Journal officiel le 11 août dernier. Certaines marques font passer le prix du paquet de 20 unités de 9,20 euros à 9,30 euros, alors que d'autres le baissent de 9,60 euros à 9,40 euros.

Vous retrouvez ici le nouveau prix des paquets de tabac.

Electricité : fin de la suspension des pénalités de retard

Les abonnés à l'électricité vont eux devoir être vigilants. Ce mardi marque la fin des mesures mises en place par EDF pour aider ses clients. En effet, à partir du 1er septembre, la suspension de toute réduction ou interruption de fourniture d'électricité et de gaz se termine. Même chose pour la suspension des pénalités de retard de paiement pour les clients du fournisseur d'énergie.

Généralisation de l'amende pour usage de stupéfiants

Ce mardi marque la généralisation de l'amende de 200 euros pour usage de stupéfiants sur l'ensemble du territoire. Elle avait été expérimentée dans plusieurs villes, Reims, Créteil ou encore Rennes, avec 545 verbalisations en quelques semaines. Cette amende doit s'appliquer à toutes les drogues, mais vise surtout les consommateurs de cannabis.

Si elle est réglée sous quinze jours, l'amende est minorée à 150 euros. Au-delà de 45 jours, le contrevenant devra s'acquitter d'une majoration fixée à 450 euros. Les Français sont les premiers consommateurs de cannabis en Europe et pointent au troisième rang pour la cocaïne.

Les demandes de bourses ouvrent

Si vous avez un enfant collégien qui intègre un lycée à la prochaine rentrée ou bien un lycéen qui n'est pas encore boursier et que vous avez besoin d'une aide financière, vous pourrez faire votre demande en ligne à partir de ce mardi, et jusqu'au 15 octobre prochain.

La bourse de lycée est une aide financière accordée sous conditions de ressources pour permettre aux parents d'assumer les frai de scolarité de leur enfant (fournitures, manuels scolaires, etc.). Déclinée en six échelons, son montant varie de 441 euros à 993 euros. Les critères sont à retrouver ici.

Un simulateur de bourse de lycée est disponible pour savoir si vous pouvez en bénéficier.

Fin du chômage partiel pour les salariés à domicile

Le dispositif d'activité partielle pour les salariés à domicile et les assistantes maternelles, en vigueur depuis mars, prend fin ce 1er septembre, à l'exception de la Guyane et Mayotte où elles sont prorogées "jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire".

Depuis le 12 mars, les quelque 3 millions de personnes employant directement un salarié (ménage, jardinage, travaux, garde d'enfants...) pouvaient payer puis se faire rembourser 80% des heures de travail prévues mais non réalisées. Plus d'un million de personnes, dont 450.000 assistantes maternelles, étaient potentiellement concernées par ce dispositif visant à maintenir leur rémunération pendant l'épidémie de coronavirus.