Masques dans les salles de cinémas : le patron du CGR de Saint-Saturnin ne fera pas "la police"

Le masque sera bientôt obligatoire dans les salles de spectacle et les salles de cinéma. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé ce mercredi. Le patron du CGR de Saint-Saturnin appelle tous les clients à respecter cette obligation mais ne fera pas la police.

Pas facile de manger du pop-corn en gardant son masque sur le nez. Il va falloir vous y habituer, car son port sera bientôt obligatoire dans les salles de cinéma.

Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé ce mercredi. Près du Mans, à Saint-Saturnin, le cinéma CGR n'a toujours pas repris son rythme de croisière habituelle.

Difficile de contrôler

"Nous attendons encore de faire une semaine qui soit positive d'un point de vue financier", commence Laurent Barriquault, le directeur. Pour lui, pas question de vérifier si chaque spectateur porte son masque pendant le film.

"Ce n'est pas mon rôle de faire la police, et c'est difficilement réalisable, nous avons beaucoup de salles, et on ne va pas vérifier pendant le film en faisant des rondes", explique M. Barriquault.

Appel à la responsabilité

Le directeur du cinéma appelle cependant les spectateurs à respecter les consignes sanitaires. "C'est sans doute le moyen le plus rapide d'éradiquer la pandémie, et c'est un moindre mal", continue Laurent Barriquault.

Pour la sortie de Tenet ce mercredi, de nombreux spectateurs portent déjà le masque, et comptent le garder dans la salle. "Je travaille avec toute la journée, maintenant je suis habituée", commence Constance.

Aymeric et Romain sont aussi venus voir le film de Christopher Nolan, "nous mettrons le masque si besoin, aucun problème avec ça", assurent les deux amis.