La ville de Valence appelle au civisme alors que de nombreux masques et gants de protection usagers sont régulièrement retrouvés par terre.

Masques et gants jetés par terre à Valence : la ville appelle au civisme et envisage des sanctions

Les masques seraient-ils devenus les nouveaux mégots, très polluants mais souvent jetés à même le sol ? Comme dans d'autres villes de France les services de la ville de Valence (Drôme) s'inquiètent des jets de masques dans la rue et dans les parcs qui se multiplient. Une incivilité qui peut poser des problèmes sanitaires et qui rajoute du travail aux agents de propreté.

Chaque jour, ils ramassent ainsi au moins une trentaine de masques jetés directement au sol "en centre-ville, dans les quartiers, en périphérie et à proximité des commerces...", détaille Marie-Laure Gailloud. La responsable du service propreté de la ville de Valence sent que cette tâche commence à peser sur ses équipes. "Ils ont d'abord été surpris, puis agacés, et ils sont maintenant fatigués. Surtout qu'ils ne se sont jamais arrêtés de travailler pour assurer la continuité du service."

1.600 corbeilles dans les rues Valence

Marie-Laure Gailloud demande aux Valentinois une prise de conscience collective. "Que chacun utilise les 1 600 corbeilles implantées sur Valence pour jeter leurs masques ou gants. Ce sont vraiment des gestes simples qui peuvent éviter d'alourdir un travail déjà suffisamment compliqué, et qui mérite la reconnaissance de chacun."

La mairie, de son côté, lance un avertissement. Un appel au civisme accompagnera les masques de la région qui seront distribués dans quelques jours, avant d'éventuelles sanctions. "Je ne veux pas aujourd'hui, alors que ce phénomène est assez nouveau, commencer uniquement par de la sanction, explique Laurent Monnet, l'adjoint au maire de Valence chargé de la Voirie. On mettra cette sanction en oeuvre, elle sera justifiée à chaque fois qu'elle sera appliquée, mais je trouve aussi qu'elle est d'autant plus justifiée qu'on a pris la précaution initiale de faire cet acte de pédagogie en expliquant quels sont les bons gestes." l'autre bon geste... c'est de jeter son masque ou ses gants dans des sacs poubelles fermés... et avec les ordures ménagères.

La commune d'Etoile-sur-Rhône, dans la Drôme également, a fait le même rappel au civisme à ses habitants après avoir constaté que de nombreux masques et gants jetables étaient retrouvés par terre. Et le Sytrad, le syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme, insiste sur le fait qu'il faut aussi jeter son masque ou ses gants dans des sacs poubelles fermés, et avec les ordures ménagères car ils ne se recyclent pas.