Masques obligatoires à Brest et Quimper : Le préfet du Finistère s'explique

Masques partout ou presque à Brest et à Quimper dès jeudi, les bars qui ferment à minuit à Brest. Nouveau tour de vis contre le coronavirus dans le Finistère. Le préfet s'explique.

Le préfet du Finistère prend les devants. 24 heures avant l'intervention d'Emmanuel Macron sur de nouvelles mesures, il impose le port du masque dans quasi tout Brest et Quimper (effectif jeudi à 8 heures) : "Le seul lien c'est la _circulation qui devient de plus en en plus active du virus_. Cette accélération m'a conduit - en pleine concertation avec les élus et les professionnels à prendre ces dispositions", précise Philippe Mahé. "Le nombre de cas a été multiplié par 3 depuis le 21 août. Le taux d'incidence est de 100 chez les jeunes, le double de la totalité de la population."

Brest surtout visée

Parmi les endroits où circule particulièrement le virus, la métropole brestoise :"A Brest, le taux d'incidence est de 85 contre 53 dans le département. Donc nous avons décidé que le périmètre soit plus large et nous avons pris la même mesure à Quimper. Les zones exclues sont des zones rurales ou agricoles et peu denses."

Bars fermés à minuit à Brest

A Brest, les bars doivent désormais fermer à minuit plutôt qu'une heure du matin : "C'est dans ces lieux de rassemblement que la circulation est la plus vive. Nous avons souhaité réduire les heures d'ouverture à Brest en passant de 1 heure à minuit." Pourquoi pas 22 heures comme à Rennes ? "Parce que nous ne sommes pas au même niveau de circulation et il faut de la pédagogie, c'est une première mesure. Nous allons faire un travail important de pédagogie dès ce soir." Les restaurants, autorisés jusqu'à 3 heures doivent fermer à 1 heure du matin.

Et faut-il craindre plus de contaminations à l'approche des vacances de la Toussaint, où de nombreux Bretons accueillent leurs petits-enfants ? _"_Nous devons faire de la pédagogie pour les vacances : les gestes barrières mais aussi en direction des établissements qui accueillent les personnes âgées ou dépendantes. Nous recommandons des prises de rendez-vous pour que cela réduise le nombre de visites sans que cela stoppe le lien social. Nos parents et grands-parents ont connu des moments difficiles dans l'histoire."