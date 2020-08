Masques obligatoires à Clermont-Ferrand : un premier jour plutôt calme

Très étonnés. Voilà la réaction de Cosette et Idir, deux touristes venus à Clermont pour voir le Puy-de-Dôme, lorsqu'on leur indique que le masque est obligatoire devant la cathédrale. "On a pas été informés, ou on a pas vu les panneaux" plaident les deux jeunes, qui estiment aussi ne pas avoir été prévenus par le restaurant où ils ont déjeuné. Ils ont eu de la chance, une voiture de police venait tout juste de les croiser.

Une bonne mesure dans l'ensemble, jugent les touristes

Pour l'instant, les forces de l'ordre ne devraient pas verbaliser. Mais, très vite, des opérations de contrôle pourraient avoir lieu la semaine prochaine. C'est pourquoi ceux qui ne portent pas de masques vont vite devoir s'y mettre. Pour Elodie et Victorien, venus de Normandie, c'est devenu un geste naturel. D'abord car la jeune femme "travaille sur Paris, le masque y est obligatoire." Mais surtout, pour elle, mettre un masque est "une marque de respect", afin de protéger les autres. Son compagnon abonde en son sens, même s"il l'enlève" lorsqu'ils sont tous les deux, il a toujours son masque sur lui, qu'il pleuve, vente ou que les températures soient élevées.

Proche de la fin de la zone, vers le café des Beaux-Arts, on retrouver Laurent et son beau-fils Lubin. Les masques sont tombés. Il faut dire que monter la butte de Ballainvilliers avec un masque se révèle ardu lorsque l'effort physique est conjugué avec une météo chaude. "On étouffe" souffle Laurent "on suffoque même, c'est horrible." Alors, il l'enlève quelques temps, assis sous un porche, en attendant sa compagne. "Mais c'est nécessaire" souligne le papa qui tient évidemment à se protéger.

Les inscriptions au sol sont bien visibles

Il faut du temps estiment certains clermontois

En attendant, on croise quand même de nombreuses personnes sans masques. Certaines sont bien assises au jardin Lecoq. Ce n'est pas le cas de Titouan, étudiant clermontois qui a constaté des infractions également. Clément, et un peu résigné, il estime qu'il faudra du temps pour que ce geste rentre dans les moeurs.

Pas trop de temps quand même : dès la semaine prochaine, le non-port d'un masque vous coûtera 135 euros d'amende.