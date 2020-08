Masques obligatoires en entreprises : à Cournon SR Développeur est fin prête

Les locaux de SR Développeur se trouvent au Centre d'affaires du Zénith à Cournon : 140 m2, en rez-de-chaussée, des bureaux lumineux, mais un peu exigus pour les 10 salariés (ils seront bientôt 12) qui y travaillent. Un prochain déménagement, de l'autre côté de la rue, est d'ailleurs prévu prochainement. Cédric Serre est le gérant de cette société dont la vocation est la commercialisation de biens existants pour des entreprises : bureaux, entrepôts ou locaux commerciaux. Ici, le masque, on le mettait jusqu'ici essentiellement pour se déplacer et pour les relations avec les clients. Désormais, on le portera aussi derrière son bureau. Facile ou pas ?

Le masque, il faut encore s'adapter

A l'entrée, tout près de la porte restée grande ouverte pour profiter du soleil, Alison accueille le public et répond au téléphone. Souriante derrière son masque, elle explique qu'elle peut travailler quasiment normalement. Les conversations téléphoniques restent possibles, le masque n'est pas un obstacle.

Alison à l'accueil de SR Développeur © Radio France - Dominique Manent

Ses collègues, les commerciaux notamment, sont répartis dans différents bureaux vitrés où ils cohabitent à deux ou trois. Au bout du couloir, il y a celui de Karine Rodde. Elle est directrice de l'agence SR Immobilier, une branche de SR Développeur. Si le masque est capital pour préserver la santé des salariés et des clients, il représente aussi une sacrée contrainte. Le porter tous les jours au bureau ne sera pas confortable :"Le seul moment où on est à peu près tranquille, c'est quand on part en rendez-vous tout seul dans notre voiture. Là, on respire enfin ! Après, vis à vis des clients, je ne m'étais jamais aperçue à quel point c'était important un sourire, une poignée de main. Le masque, c'est quelque chose à laquelle il faut encore s'adapter".

On va le faire !

Cédric Serre rappelle de son coté qu'il est responsable de la santé de ses équipes. Le masque est obligatoire au bureau, la mesure sera donc appliquée strictement. Pour autant, il s'interroge : "Quand on voit un open space comme celui-ci, une pièce qui fait un peu plus de 20 m2, on est deux, largement au dessus des 4 m2 qui étaient demandés au départ."

Rappelant le principe de précaution, Cédric poursuit :"On va le faire. Moi je suis un spécialiste de l'immobilier, je ne suis pas un professeur en épidémiologie !".