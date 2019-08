Massacre de Maillé : la Maison du souvenir lutte contre l'oubli

Indre-et-Loire, France

Ce dimanche, on commémore les 75 ans du massacre de Maillé. Ce massacre, qui vit depuis toujours dans l'ombre de celui d'Oradou-sur-Glane, avait fait 124 morts le 25 août 1944. La messe sera célébrée par Monseigneur Aubertin à 9h30, avec une cérémonie publique au cimetière à 10h30. Elle sera présidée par la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq. C'est une sorte de musée, dédié à ce fait de l'histoire.

On est loin des 200.000 visiteurs accueillis chaque année à Oradour-sur-Glane car, à Maillé, on tourne entre 6000 et 7000 personnes qui viennent visiter la Maison du souvenir. La moitié d'entre eux sont des élèves qui viennent accompagnés par un professeur. Selon le directeur Romain Taillefait, " _On est loin des lieux de mémoire comme Normandie qui n'ont pas de mal à remplir entre 10.000 et 30.000 touristes facilement_. Et même ceux qui sont venus visiter les châteaux de la Loire, cet été, ils ne se sont pas éloignés des sentiers battus ".

Poser des panneaux pour exister

D'autant que la maison du souvenir n'est pas très bien indiquée sur la route. Et justement, le maire du village, Bernard Eliaume a fait poser des panneaux un peu partout sur l'autoroute notamment. " Il y a quelques années, on a réussi à avoir un panneau au bord de l'autoroute, mais que dans un sens. Mais c'est le résultat de plusieurs années de bagarre", explique-t-il.

Parfois, pour gagner du temps, Bernard Eliaume s'arrange un peu avec les autorisations : " Dans tous les panneaux que l'on a posés, quelques uns l'ont été de manière... un peu autoritaire (rires). "

Parmi les 7000 visiteurs de la Maison du souvenir, près de 80% viennent d'Indre-et-Loire.