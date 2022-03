Massay : grève à l'Ehpad de " l'Hostellerie du Château "

" L'Hostellerie du Château " accueille 54 résidents à Massay. Un établissement racheté en avril 2019 par le groupe Bridge Invest, et depuis, la prise en charge de ces personnes âgées s'est considérablement dégradée d'après le personnel. Une dégradation encore plus visible depuis le licenciement de la directrice en novembre dernier. La situation dans cet Ehpad est parfaitement connue par les autorités de tutelle : l'établissement a subi deux inspections depuis le mois de décembre.

Les agents estiment ne plus être en nombre suffisant © Radio France - Michel Benoit

Les familles et le personnel ont notamment écrit à l'Agence Régionale de Santé. La belle-mère de Gilles vit dans cet Ehpad : " Elle avait l'habitude d'avoir des douches régulières qui maintenant se sont considérablement espacées. Elle a vu du personnel disparaître du jour au lendemain sans avoir aucune explication. " Il n'y a plus de remplacement poste pour poste expliquent les salariés et la prise en charge des résidents s'en ressent : " Auparavant, les soignants prenaient un temps avant le repas pour faire marcher un maximum de résidents pour les stimuler. Ce n'est plus fait " explique cette salariée. " Comme d'autres choses qui ont été annulées. Il n'y a plus de suivi correct d'hydratation par exemple. Il y a moins d'agents pour prendre en charge les personnes âgées et certaines choses pour lesquelles des postes sont attribués par l'ARS ne peuvent plus être réalisées. "

L'hostellerie du Château à Massay abrite également une unité de vie protégée © Radio France - Michel Benoit

Ces postes non occupés sont toujours financés par l'ARS. Selon les salariés le groupe chercherait à faire des économies sur le dos des personnes âgées, comme cela est expliqué dans le livre les fossoyeurs. Sophie Bertrand, vice présidente du conseil départemental, souhaite une réglementation plus stricte : " Le conseil départemental a mené une inspection en décembre dernier et l'ARS à la fin du mois de février. Les familles trouvent que la réaction est toujours trop lente, mais il faut évidemment enquêter de manière sérieuse. Je pense qu'à l'avenir, il faudrait absolument renforcer ces contrôles et qu'ils soient menés par une structure dédiée indépendante des financeurs. Il faut aussi édicter des ratios d'encadrement précis en dessous desquels on ne pourrait pas descendre. C'est essentiel pour faire progresser les choses. En tant que tutelle, on se heurte aussi à une difficulté : on ne sait pas quels sont les projets de rachat d'établissements par des structures privées. Il faudrait qu'on soit informés en amont des projets de rachat."

L'Ehpad de Massay, l'hostellerie du Château © Radio France - Michel Benoit

Le groupe Bridge Invest, qui gère une trentaine d'établissements en France, nie toute " stratégie financière d'économie. " Il rappelle qu'à l'inverse de grands groupes, il n'a pas de cours de bourse à garantir. Certains postes vacants, le seraient par des difficultés de recrutement et la tension qui existe notamment sur le métier d'aide-soignante. Deux recrutements sont en cours : une psychologue et une infirmière réfèrente. Les animations dans les Ehpads du groupe auraient été renforcées. D'ailleurs, seul un établissement de Bridge Invest était en grève ce mardi, malgré un appel national, l'Ehpad de Massay, précise la direction.