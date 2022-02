Massay : les parents défendent leur école

A Massay, près de Reuilly, les parents d'élèves ont organisé une manifestation lors de la sortie des élèves vendredi soir. Ils étaient une trentaine. Certains se sont attachés autour des platanes de la cour de récréation.

Les parents ont montré leur attachement à l'école de Massay en s'attachant symboliquement aux platanes de la cour de récréation. © Radio France - Michel Benoit

L'école de Massay compte cinq classes, mais avec 97 élèves prévus à la rentrée de septembre, une classe va disparaître : " Ca se joue à trois enfants " résume Magalie Goncalvez, l'une des représentantes des parents d'élèves de Massay : " On est à 97 élèves, au lieu de 100. On a espoir que d'ici septembre, d'autres enfants arrivent. Si une classe ferme, on se retrouvera avec plus de 25 élèves dans certaines classes. Actuellement, ils sont entre 17 et 21 élèves et c'est très bien, d'autant que le covid a compliqué les apprentissages. Comment on rattrapera les retard l'année prochaine avec des classes qui risquent d'être surchargées ? On comprend d'autant moins ce projet de fermeture, qu'à la rentrée de septembre dernier, ils étaient 90 élèves et on a gardé nos cinq classes. "

Le message est clair © Radio France - Michel Benoit

Des effectifs en hausse donc, mais une classe qui pourrait fermer. Il est vrai qu'à la rentrée de septembre dernier, le risque covid avait incité le ministère de l'éducation nationale à rester très prudent dans ses fermetures de classe.

La commune a consenti à des travaux dans l'école © Radio France - Michel Benoit

Le maire s'oppose également à cette fermeture d'autant qu'il pourrait y avoir plus d'élèves que prévu à la rentrée de septembre : " On a déjà trouvé deux élèves supplémentaires et on serait déjà 99 " a compté Dominique Lévêque, maire de Massay. " Vous voyez l'état de notre école, elle est toute neuve. Certes, on a une petite baisse d'effectifs mais je pense que c'est provisoire. On va récupérer assez d'enfants pour maintenir cinq classes. Certaines risquent de dépasser les 25 élèves si on en n'a plus que quatre et c'est au dessus des recommandations du ministère. En plus, on a deux élèves en situation de handicap qui nécessite une attention accrue. Il faut le prendre en compte. Ce qui me satisferait ce serait un comptage le jour de la rentrée et on aviserait."

La décision sera prise lundi © Radio France - Michel Benoit

Une délégation de la commune sera reçue ce lundi à la préfecture puis à l'inspection académique.