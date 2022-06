Massérac : ces maillons de la chaîne du maintien à domicile des personnes âgées

À Massérac, dans le nord de la Loire-Atlantique, rencontre avec celles et ceux qui rendent possible le maintien à domicile des personnes âgées.

Après le scandale Orpea qui pose la question de la maltraitance des seniors, le maintien à domicile sera l'une des grandes causes que devront porter nos députés à l'Assemblée nationale. Reportage dans le village de Massérac, 700 habitants, près de Guémené-Penfao, au nord de la Loire-Atlantique. Une petite commune rurale où les retraités sont nombreux, et ont souvent à cœur de rester chez eux le plus longtemps possible.

Leïla Méchaouri a suivi Sylvie Dilla chez un couple de Massérac. Copier

Sylvie Dilla, aide à domicile, se rend chez Geneviève et René chaque mercredi à Massérac. © Radio France - Leïla Méchaouri

Savoir que les gens sont heureux, ça me rend heureuse ! - Sylvie Dilla, aide à domicile

"Le jardin c'est primordial pour moi." - René, bénéficiaire de l'ADMR 44 Copier

"Si les filles [les aides à domicile et infirmières] n'étaient pas là, je serais tout seul comme un couillon. À part la télé, je n'ai rien. Je suis content quand elles sont là", confie Yannick, 70 ans, qui bénéficie d'une aide chaque jour de la semaine.

"C'est réciproque", lui répond Sylvie Dilla. L'aide à domicile avoue avoir un lien particulier avec le septuagénaire qu'elle a eu pour premier client lorsqu'elle s'est reconvertie à l'ADMR de Loire-Atlantique (Aide à domicile en milieu rural), après une carrière dans le social. "C'est de l'empathie. Si je n'aimais pas les gens je ne ferais pas ce métier."

"Je l'ai en moi, c'est de l'empathie", témoigne Sylvie Dilla, aide à domicile. Copier

Elle est une aide et une amie. - Marie-Annick, bénéficiaire de l'ADMR 44

Avec les personnes chez qui elle se rend au quotidien, "les liens sont très forts", poursuit Sylvie Dilla. "J'ai fait en sorte que les liens soient forts. C'est pour ça que je vais au-delà des tâches qui m'incombent. Il faut aimer." Marie-Annick, qu'elle accompagne chaque matin et chaque soir depuis trois ans, acquiesce : "Elle est une aide et une amie".

Chaque service à domicile compte

En milieu rural, chaque service à domicile devient essentiel pour aider les seniors à ne pas quitter leur maison. À Massérac, c'est par exemple le boulanger qui fait sa tournée chaque jour pour livrer son pain depuis 22 ans. "Ils sont contents de me voir parce que à part les aides ménagères, le facteur et moi, ils ne voient personne, souligne Fabrice Préfol. Il y en a certains à qui j'envoie des cartes postales en vacances, je vous promets !"

"C'est très important pour le contact avec les anciens qui ne peuvent pas se déplacer", renchérit sa femme, Annie Préfol, boulangère du village.

Dans la commune, plusieurs coiffeuses se déplacent également à domicile. C'est le cas de Sonia Marchand, qui a une dizaine de clients à Massérac.

"La maison c'est une fondation." - Sonia Marchand Copier

Il y a plusieurs maillons dans la chaîne. - Fabrice Sanchez, maire de Massérac

Pour faciliter le quotidien des personnes âgées de la commune, la municipalité a notamment installé récemment une borne de télémédecine. "Il y avait un besoin", estime le maire Fabrice Sanchez. Des ateliers d'informatique ont également été mis en place pour les seniors.

"Ça, plus ça, plus ça... C'est ce qui fait qu'on peut aider les personnes à se maintenir chez elles. Il y a plusieurs maillons dans la chaîne et il faut aider tous les maillons pour que tout se passe bien", conclut-il.