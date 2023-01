Match gagné sur tapis vert à Concarneau : la fédération française de football donne raison à l'US Orléans

L'USO Foot conserve finalement ses trois points, suite à sa victoire sur tapis vert contre Concarneau. Lors de la première journée du championnat de National, le 12 août 2022 en bretagne, les deux équipes s'étaient quittés sur un match nul 1-1, avant que l'on se rende compte que les bretons avaient aligné un joueur suspendu. La fédération française de football avait alors attribué les points de la victoire à l'US Orléans

Concarneau avait sollicité le CNOSF, le comité national olympique sportif et français, pour obtenir réparation. La FFF vient de s'y opposer, Orléans garde donc le bénéfice de sa victoire, et ce sont des points précieux pour rester en dehors de la zone de relégation, même si les bretons risquent de ne pas en rester là et d'amener cette affaire devant le tribunal administratif.