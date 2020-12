Match PSG - Basaksehir : l'UEFA ouvre une enquête après les propos jugés racistes d'un arbitre

L'UEFA a annoncé l'ouverture d'une "enquête approfondie" après les propos jugés racistes d'un arbitre au cours du match PSG - Basaksehir. Elle a désigné mercredi un inspecteur et suspendu le carton rouge contre Pierre Achille Webo à l'origine du scandale. Le match reprend ce mercredi soir.

Le match PSG - Basaksehir restera sûrement dans l'histoire du football comme celui de la révolte de joueurs contre le racisme.

L'interruption, mardi, du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Basaksehir Istanbul après des propos jugés racistes d'un arbitre, reçoit un soutien unanime du monde sportif. Tous espèrent que cette réaction fera date pour évincer le racisme des stades.

Le match reprendra ce mercredi soir

Ce match de la 6e journée du groupe H de l'épreuve européenne doit redémarrer ce mercredi en début de soirée (18h55/17h55 GMT), où il s'était arrêté la veille, à la 14e minute.

Le carton rouge à l'origine du scandale est suspendu, permettant à Pierre Achille Webo d'être présent pour les 76 dernières minutes du match. Un match qui se jouera bien sûr avec d'autres arbitres.

Une enquête est ouverte, un inspecteur disciplinaire est nommé

Alors que la polémique fait rage depuis plusieurs heures, l'UEFA se décide tard mardi soir, à annoncer l'ouverture d'une "enquête approfondie".

Ce mercredi, elle a désigné un inspecteur disciplinaire et suspendu le carton rouge contre Pierre Achille Webo. L'expérimenté Néerlandais Danny Makkelie sera au sifflet.

Le règlement disciplinaire prévoit une suspension d'au moins dix matches pour un comportement raciste ou discriminatoire qui s'appliquerait aussi à un arbitre.

Cette affaire marque un tournant dans le football

Les images tournent en boucle sur les chaînes d'info. Les réseaux sociaux s'enflamment et les réactions se multiplient.

Tout est parti d'un carton rouge pour protestation à l'entraîneur adjoint Pierre Achille Webo. L'arbitre délégué Sebastian Coltescu le désigne à l'arbitre principal, Ovidiu Hategan, comme "le noir" en roumain ("negru").

Les joueurs et l'encadrement du club turc laissent éclater leur colère, rejoints par ceux du PSG. S'ensuivent de longues minutes de discussion. Les joueurs finissent par décider de quitter la pelouse tous ensemble : une décision jamais vue au plus haut niveau dans un monde du football souvent taxé de laxisme et d'indifférence sur ce sujet.