Match Reims-PSG : bars et brasseries du centre-ville de Reims se préparent pour le grand soir

A Reims, quelques bars et brasseries vont diffuser le match entre le Stade de Reims et le Paris-Saint-Germain, ce dimanche 29 août. La star argentine, Lionel Messi, sera très probablement sur le terrain. Ces établissements se préparent donc pour cet événement hors-norme.

Les places pour voir le match Reims / PSG ce dimanche 29 août se sont arrachées, parfois à des prix très élevés, avec la très probable venue de Lionel Messi. La star internationale devrait jouer pour la première fois en Ligue 1 de football. Pour ceux qui n'ont pas réussi à se dégoter une place au stade Delaune, l'autre solution, c'est d' aller dans un bar ou une brasserie qui diffuse le match.

Il y en a quelques uns à Reims qui se préparent pour le grand soir. On ne le voit pas au premier coup d'œil devant le pub l'Escale, il n'y a pas d'affiche pour annoncer le match Stade de Reims / Paris Saint Germain mais il sera bien diffusé, ici.

Pas de réservation possible

"On a une partie du bar qui n'est malheureusement pas équipée de télé mais dans l'enceinte principale, il y a deux télévisions qui diffuseront le match. Le mieux est d'arriver une bonne demi-heure avant parce que beaucoup de gens prennent leur place avant, généralement. Ils boivent une bière en attendant et souvent, ils prennent les grandes tables juste à côté des télés", décrit Romain, un serveur.

Il faudra arriver tôt aussi, à la brasserie Edito, même si là, le dispositif est plus important. Il y aura six télés à l'intérieur et le directeur adjoint, Jean-Louis Orlaville prévoit même d'en installer une septième en terrasse. "Je prends aucune réservation. Depuis trois jours, on m'appelle pour savoir si on diffuse le match, je dis aux clients de venir directement et de bonne heure si possible. Les premiers arrivés seront les mieux placés", explique-t-il.

140 places en intérieur, 30 autres en terrasse

"Au large, on peut voir un peu mais bon, c'est plus difficile. A savoir qu'il n'y a pas le son à l'extérieur, c'est interdit", précise Jean-Louis Orlaville. Et à événement exceptionnel, mesures exceptionnelles, l'établissement fermera à minuit, une heure plus tard que d'habitude, de quoi laisser le temps aux supporters de célébrer la troisième mi-temps.