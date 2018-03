Savoie, France

Professeur des écoles, Patrick Picard est chercheur à Lyon au sein du centre Alain Savary, qui dépend de l'Institut Français de l'Education, spécialiste des zones d'éducation prioritaire. Il participe entre autres à la création de programmes de formation pour les enseignants de maternelle. En ce moment, il planche sur le projet "Narramus" qui est testé dans deux cents écoles maternelles.

La maternelle, une école à part entière

France Bleu Pays de Savoie : - Quelle est votre réaction d'expert après la décision d'Emmanuel Macron ?

Patrick Picard : - Ça peut être positif si c'est la marque de la Nation pour considérer l'école maternelle comme une école à part entière. A condition d'avoir les moyens de ses ambitions. Les programmes, nous les avons déjà, avec la réforme et les programmes de 2015 très bien accueillis par la communauté éducative.

Diminuer les effectifs pour qu'il puisse exister des échanges intéressants en classe relève de l'évidence. Au dessus de 25 élèves, ça devient compliqué. Il faudrait même descendre en dessous.

Enfin il faut amplifier les efforts de formation continue des enseignants. On a pu entendre que pour trouver les bonnes personnes qui interviendraient en maternelle, ce serait une question d'affect, et non de diplômes. C'est faire injure aux professeurs et aux Atsem que de ne pas reconnaître qu'ils ont aussi un rôle de savoir.

Patrick Picard - centre-alain-savary.ens-lyon

France Bleu Pays de Savoie : - Imposer l'école dès trois ans ne revient-il pas à les mettre dans un carcan, dans un moule ?

Patrick Picard : - Il est caricatural d'imaginer que le jardin d'éveil ou la crèche sont des mondes ludiques et harmonieux, alors que l'école n'est rien d'autre que la préparation à la caserne. Il suffit de se rendre dans les classes pour voir que l'on n'apprend pas aux enfants à se tenir correctement sur une chaise.

C'est dans l'échange qu'on se construit - Patrick Picard

France Bleu Pays de Savoie : - Pour ces débuts dans l'école sont-ils si importants ?

Patrick Picard : - Engager l'échange, apprendre à réfléchir sur le monde, ça va se faire en jouant, en s'exerçant, en réfléchissant ensemble et puis en commençant à mémoriser. Pour être un sujet, c'est dans l'échange et la communication langagière avec l'autre qu'on se construit. Les interactions permettent de nourrir du développement.

C'est très important dans le développement personnel mais aussi dans l'égalité que l'on doit à tous les enfants. La société est de plus en plus clivée entre les héritiers et les déshérités. Bien sûr qu'il faut soutenir l'école.

L'école maternelle n'est pas figée

France Bleu Pays de Savoie : - Une maternelle qui serait "inadaptée" aux enfants d'aujourd'hui. Certains biologistes - Boris Cyrulnik pour ne pas le citer - invoquent une évolution biologique des enfants. On note de plus en plus d'hyperactivité par exemple.

Patrick Picard : - On ne doit pas mésestimer les difficultés dont nous font part les enseignants. C'est une réalité. Nous travaillons sur la perturbation. Je ne pense pas qu'elle soit d'origine biologique mais plutôt dans ce que les enfants vivent au sein de leur famille. Le modèle européen d'éducation fait des enfants les huitième merveilles du monde - on ne peut pas blâmer les parents d'aimer trop leurs enfants, bien sûr - et cela ne facilite pas l'entrée dans le cadre collectif.

Je pense au contraire que la scolarisation d'enfants qui se considèrent seuls au monde est très positive compte tenu de ce contexte. Mais il faut du soutien. Il est indéniable que les parents sont anxieux, désireux de faire au mieux, mais pas forcément dans un cadre de règles collectives.

France Bleu Pays de Savoie : - Si je vous écoute, l'école maternelle n'a pas attendu les nouvelles réformes pour se remettre en question.

Patrick Picard : - J'invite vos auditeurs à consulter le site internet de l'éducation nationale. Ils y trouveront le programme de 2015 avec des phrases très simples comme "l'école mobilise le langage dans toutes ses dimensions" , qu'elle est là "pour permettre aux enfants d'entrer en communication, échanger, s'exercer avec les arts et la musique"...

Ça serait de l'outrecuidance de penser que l'Education nationale est figée. Il y a des dizaines de milliers de professionnels qui travaillent tous les jours en silence. Il suffit d'aller voir dans les classes ce qu'ils mettent en oeuvre.

France Bleu pays de Savoie : - Une meilleure formation des enseignants, c'est le sens de votre projet Narramus ?

Patrick Picard : - Avec une équipe de chercheurs de l'université d'Auvergne, on est parti de l'idée assez simple qu'il fallait aider les enseignants de maternelle à faire leur travail. "Narramus" est un outil en développement. On fait tout un travail à partir d'albums de la littérature. Les enfants font l'acquisition d'un lexique. Et ensuite on va les outiller pour apprendre à raconter. Au grand étonnement des familles, on voit des enfants, y compris dans des milieux très populaires, raconter des albums entiers pendant une dizaine de minutes en comprenant très bien ce que pensent les personnages, c'est assez spectaculaire