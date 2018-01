Oloron-Sainte-Marie, France

La mairie d'Oloron et le collectif pour la sauvegarde de la maternité a saisi la justice pour demander une réouverture. Ce vendredi après midi, le juge des référés administratif a examiné une requête qui demande l'annulation de l’arrêté de l'ARS de fermeture de la maternité. Le juge a écouté les arguments des partisans de cette réouverture.

La plaidoirie de la dernière chance

Ces arguments étaient portés par Maître Philippe Hermman, l'avocat de la ville d'Oloron. La justice administrative est technique, mais l'avocat prévient le juge: "au delà du droit on est dans l'humain". Et il a repris tout l'argumentaire pour le maintien d'une maternité dans ce coin là du Béarn. Il dit que dans le dossier de l'ARS il n'y a rien. "C'est du vent". Il dit aussi que l'ARS n'a pas vraiment cherché des praticiens pour Oloron. Qu'elle a fait semblant avant de dénoncer les argument de sécurité. A entendre les pouvoirs publics de santé, le risque de complication serait 36 fois supérieurs à Oloron qu'ailleurs. "On est dans le quart monde" ironise l'avocat. Ces chiffres n'existent pas selon lui. En revanche il a les siens : depuis décembre 2016, quatre bébés auraient été sauvés à Oloron. Le dernier remonte à octobre 2017 : une césarienne décidée 26 minutes après l'admission de la maman. Les voies aériennes du bébé ont été dégagées en urgence et il a survécu. Le bébé et la maman se portent bien selon l'expression consacrée.

La voix de l'ARS

L'Agence Régionale de Santé n'a pas pris la peine de faire intervenir un avocat. C'est Maritxu Blanzaco, la directrice départemental qui a répondu au ténor de la partie adverse. "On ne ferme pas une maternité de gaieté de cœur, d'un coup de crayon". Elle a parlé des obstétriciens vieillissants, du fait qu'il n'y avait plus de pédiatres titulaires. La directrice rappelle qu'il a fallu fermé la maternité temporairement à trois reprises cette année en 2017 faute de pédiatres disponibles. Elle a également tenté d'expliquer que le centre de périnatalité permettra un suivi de qualité pour les mamans qui se préparent à l'accouchement. En quittant la salle, elle a été apostrophée par Jean Lassalle, présent dans le public. "J'espère que vous ne regretterez rien" lui a dit le député. "Moi aussi je suis maman" lui a répondu la directrice.

Maritxu Blanzaco a porté la parole de l'Agence Régionale de Santé © Radio France - Daniel Corsand

Le tribunal administratif de Pau rendra sa décision mardi à 14 heures.