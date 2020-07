Maternité de Die : la justice donne raison au collectif de défense de l'hôpital

Manifestation contre la fermeture de la maternité et de la chirurgie à Die

Et si la maternité de Die avait une chance de rouvrir ? Le tribunal administratif de Grenoble vient de donner raison au collectif de défense de l'hôpital, dans une décision rendue le 6 juillet. La justice considère que sa fermeture au 1er janvier 2018 s'est faite sans aucune concertation.

La direction aurait dû consulter le conseil de surveillance de l'hôpital

"Pour nous, c'est une grande victoire", confie Philippe Leeuwenberg, le président du collectif. "Etant donné que la décision de fermeture de la maternité et de la chirurgie a été prise de manière illégale, ça montre bien qu'il s'agit d'une décision politique sans arguments médicaux derrière." Il y a trois ans, la direction de l’hôpital avait refusé de demander le renouvellement des autorisations de fonctionnement de la maternité et la chirurgie sans concertation, ce que la justice a donc jugé illégal.

La maternité de l'hôpital de Die ferme fin décembre 2017 © Radio France - Florence Gotschaux

Une réouverture possible ?

En théorie, une réouverture de ces deux services est donc possible, et selon Philippe Leeuwenberg, il y a urgence. "Il y a eu le décès d'une enfant in-utero et au moins trois accouchements au bord de la route. Pour les femmes enceintes dans le Diois, c'est un stress permanent."

Philippe Leeuwenberg, président du collectif de défense de l'hôpital de Die. Copier

Le collectif demande maintenant à Isabelle Bizouard, la nouvelle maire de Die, de se saisir du dossier. "Elle va normalement être présidente du conseil d'administration de l'hôpital", poursuit le président du collectif de défense de l'hôpital. "Il faut donc pousser un dossier de renouvellement de autorisations de fonctionnement pour la maternité et la chirurgie, et jusqu'au bout." En sachant quand même que l'Agence régionale de santé peut ensuite refuser une éventuelle réouverture.