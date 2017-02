Maternité de Dijon : le chant pré-natal pour aider les femmes à accoucher

A la maternité de Dijon, les femmes enceintes peuvent suivre des cours de chant pré-natal, pour se préparer à l'accouchement, mais aussi pour pouvoir mieux communiquer avec leur bébé, encore dans leur ventre.

Au programme de l'atelier de chant pré-natal, qui a lieu tous les lundi après-midi, comptines et berceuses, vocalises, mais aussi relaxation et prise de conscience de son corps. Elles sont trois à assister à la séance, toutes pratiquement au terme de leur grossesse.

"Un temps pour elles, en tant que femmes enceintes"

Confortablement installées dans les canapés de la salle de repos de la maternité, Céline, Cécile et Prescillia écoutent attentivement Fanny, la sage-femme qui leur donne le cours de chant pré-natal.

"C'est un temps pour elle, en tant que femmes enceintes et pas forcément en tant que futures mamans, même si le but est aussi de communiquer avec leur bébé, c'est aussi important pour elles de se détendre" Fanny, la sage-femme

Comptines, berceuses et vocalises

L'atelier se déroule en plusieurs parties. D'abord, de la relaxation et de l'éveil corporel. Massage des pieds, de la tête, et détente. Puis, la partie chantée démarre vraiment. D'abord des vocalises, puis des berceuses et enfin de véritables comptines du répertoire pré-natal. Le but de tous ces exercices est "de faire passer des émotions aux bébé grâce aux vibrations produites par le son de leur future maman, et qu'ils puissent "communiquer", en quelque sorte", explique Fanny.

Des exercices de respiration pour accoucher

Au delà de la connexion entre la femme enceinte et son bébé, le chant pré-natal a également des vertus bénéfiques sur l'accouchement en lui-même. "Les exercices de respiration m'ont beaucoup aidée", explique Cécile, une des participantes. "J'y repenserais quand je serais entrain d'accoucher", confie-t-elle. Le but de l'atelier étant aussi de se sentir plus en confiance avec son corps, de l'accepter.