Maternité de Sarlat : Émilie apprend cinq jours avant son terme qu'elle doit accoucher ailleurs

La maternité de Sarlat a fermé sa salle d'accouchements, son plateau technique , ce mercredi midi, une mauvaise nouvelle pour Émilie dont le terme est prévu ce dimanche 2 avril, "tout était prêt, cela perturbe nos plans, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas reporter, il faut qu'on s'adapte".

Un temps de trajet multiplié par quatre

La jeune femme de 28 ans s'apprête à donner naissance à son deuxième enfant, une petite fille. Elle vit à Saint-Geniès près de Sarlat et va devoir se rendre à la maternité de Périgueux pour accoucher "on passe d'un temps de trajet d'un quart d'heure à plus d'une heure pour rejoindre Périgueux". Une situation angoissante pour la jeune femme, "on ne sait pas, car ça peut aller très vite ou prendre trois jours, les gens de l'hôpital me disaient que ce n'était pas une science exacte, que cela pouvait prendre 30 minutes ou plusieurs heures, on verra bien".

Émilie avait accouché de son premier enfant, un petit garçon, à Sarlat "l'équipe était super, l'accouchement s'était très bien passé tout comme le séjour parfait, c'est pour cela que l'on est un peu triste de pas pouvoir renouveler l'expérience, car la grossesse s'est faite là-bas. On connaît les têtes, mais bon, là, pas le choix".

18 mamans concernées

18 futures mamans qui devaient accoucher au mois d'avril à la maternité de Sarlat ont été prévenues et réorientées vers d'autres maternités pour y accoucher, à Brive, à Bergerac et à Périgueux. L'Agence régionale de Santé annonce que cinq nuits d'hôtel et le transport sera pris en charge par la sécurité sociale.

L'Agence régionale de Santé explique qu'elle a été obligée de fermer la salle d'accouchements à cause du manque de médecins au moins jusqu'à la mi-avril. Un point d'étape sera fait à ce moment-là sur le recrutement.

Une fermeture liée aux oppositions à la loi Rist selon l'ARS

Selon le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Benoît Ellebood, invité de France Bleu Périgord ce jeudi matin, la priorité, c'est de "maintenir la maternité de Sarlat ouverte". Selon le directeur régional de l'ARS, la suspension des accouchements à Sarlat est liée aux oppositions à la loi Rist. "Cette loi prévoit une limitation des rémunérations extravagantes que demandaient les médecins intérimaires. En réaction à cette loi, les intérimaires ont décidé de "faire grève" pour mettre le système sous pression. Au fur et à mesure qu'on avance et qu'ils voient que le gouvernement ne lâchera pas, ils reviennent vers les établissements et acceptent ce niveau de rémunération, ce qui nous a permis de régler beaucoup de problèmes dans le département. Mais il restait encore la maternité de Sarlat qui pour les 15 prochains jours n'a pas réussi à trouver les praticiens dont elle a besoin pour fonctionner."