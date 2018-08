Epinglée sur le dos d'un manifestant, une affichette rappelle la colère des habitants et leur refus de la fermeture de leur maternité.

Châteauroux, France

Mo-bi-li-sés ! Les défenseurs de la méternité du Blanc ne lâchent rien. Le collectif " Cpasdemainlaveille" organise une nouvelle action ce jeudi soir à Ruffec près du Blanc. Cette action est soutenue par la maire de la commune, Edith Vachaud, qui n'a pas hésité à donner de la voix pour apeller tous les habitants de la commune, et notamment ceux qui ont eu recours à la maternité du Blanc, à se se rassembler jeudi soir à la mairie pour une photo. Avec une sono dans sa voiture, l'élue est allée de hameaux en villages de sa commune, pour déclamer son message. Un message de colère et de mobilisation qu'elle termine ainsi " Je ne sais pas ce qui me retient de déchirer mon écharpe (tricolore) en deux ! "