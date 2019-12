Maternité du Blanc : les bébés "blancois de coeur" rassemblés samedi

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Mobilisé depuis des mois, et notamment depuis la fermeture de la maternité du Blanc il y a presqu'un an et demi, le collectif "C'est pas demain la veille" poursuit ses actions. Ce samedi 9 décembre, il organise une opération baptisée "BB Blancois de coeur". Il s'agit de rassembler dans les locaux de l'école de musique du Blanc, le maximum de bébés qui "auraient dû voir le jour à la maternité du Blanc depuis le 28 juin 2018, date de la fermeture provisoire, mais qui sont nés ailleurs, soit à Poitiers, Chatellerault, Limoges ou encore Chateauroux et qui restent _blancois de coeur_". Une cinquantaine de bébés et leurs parents ont déjà prévu de participer à cette opération.

Le collectif rapelle que depuis la fermeture, les familles sont contraintes de faire plus d’une heure de route pour rejoindre une maternité. Une situtation qui selon "C'est pas demain la veille" met en danger les mamans et les bébés.

Au cours de cet après-midi, le clip _"C'est pas demain la veille"_sera diffusé. Un conte et un goûter seront proposés aux enfants. Il y aura même une distribution de bodys...taille 18 mois !