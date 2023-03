Maternité et sport de haut niveau : la ministre des Sports présente des mesures pour protéger les sportives

"À aucun moment, une grossesse ne devrait être une raison de compromettre une carrière sportive", a affirmé sur Twitter Amélie Oudéa-Castéra ce lundi. À l'occasion d'un séminaire consacré au sport féminin, la ministre des Sports a annoncé les mesures envisagées par le gouvernement pour "mieux accompagner nos championnes dans leur maternité", précisant que "certains progrès bénéficieront aussi aux jeunes papas".

D'ici le 1er juin, les règlements sportifs seront passés au peigne fin pour "veiller à la prise en compte de la maternité", a ainsi annoncé la ministre, qui promet par ailleurs de former les encadrants sportifs aux "enjeux de parentalité et de santé des femmes", dans les fédérations comme dans les comités olympiques et paralympiques. Amélie Oudéa-Castéra a aussi annoncé "débloquer un million d'euros" avec l'Agence nationale du sport (ANS) pour "éliminer les biais genrés" dans 200 cours d'écoles françaises.

Les sportives qui souhaitent devenir mères pourront désormais prolonger leur inscription sur la liste des sportifs de haut-niveau "de un à deux ans" et Amélie Oudéa-Castéra dit vouloir renforcer "leurs garanties en cas d'impacts sur leurs performances et leurs classements". L'escrimeuse Astrid Guyard, secrétaire générale du Comité olympique français (CNOSF), actuellement enceinte, a pointé le fait que "c'est plus simple quand on est numéro un de son sport" : "Qu'est-ce qu'il en est des remplaçantes?", a-t-elle lancé. "Trop souvent pour elles le choix de la maternité, c'est une prise de risque" et souvent elles "renoncent" ou "repoussent".

Parmi les annonces de la ministre, l'une d'entre elles concerne spécifiquement le monde de la voile. Il y a un mois, la navigatrice Clarisse Crémer avait dénoncé la décision de son sponsor , la Banque Populaire, de l'évincer de l'édition 2024 du Vendée Globe en raison de sa maternité, provoquant un tollé. Amélie Oudéa-Castéra a annoncé ce lundi que le Vendée Globe se doterait d'un "comité, présidé par Patricia Borchard, composé de médecins, skippeuses et skippers" qui aura pour charge de "proposer des solutions pour l'édition 2028 permettant une meilleure intégration de la maternité et de la parentalité".

Des représentantes de la Ligue féminine de basket ont expliqué de leur côté vouloir conclure leur convention collective, intégrant des dispositifs sur la maternité, au 1er juillet.

Ligues féminines et sponsors

Au-delà de la question de la maternité, la ministre a également annoncé des mesures en faveur du sport féminin, égrenant quelques chiffres : seulement "deux présidentes de fédérations olympiques sur 36" ou encore "5% de volume de retransmission consacré au sport féminin". Un pourcentage "pas digne de notre pays", a-t-elle lancé aux patrons des sports de Canal+, France TV, beIN Sports et l'Equipe réunis.

Afin d'y remédier, un décret qui protègerait les événements sportifs d'importance majeure avec une diffusion en clair est en discussion depuis plusieurs mois. Si le projet de décret date de 2004, Amélie Oudéa-Castera a évoqué la perspective de "l'automne 2023" pour sa publication. Il devra au préalable passer par les instances européennes.

Le gouvernement lancera aussi d'ici cet été une "concertation avec les marques et les entreprises" pour "augmenter l'engagement des sponsors dans le sport féminin". Et un "groupement d'intérêt économique de clubs professionnels féminins" sera constitué "afin d'associer leurs compétences et d'accélérer leur développement économique".

La ministre annonce enfin la création d'une "Ligue de football féminine au sein de la Fédération française de football".

Parmi les pistes lancées par le ministère des Sports également : intégrer un "critère de parentalité" dans les critères de l'Agence nationale du sport (ANS), qui délivre des aides personnalisées.