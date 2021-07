Maternités en Dordogne : toujours la galère pour les futures mamans

8% des françaises résident à plus de 30 minutes d'une maternité. Beaucoup plus sans doute en Dordogne et notamment dans le nord du département où certaines femmes résident à 45 minutes voire une heure de la maternité la plus proche.

Il faut encore plus de temps aujourd'hui pour rallier une maternité à cause des fermetures d'établissements. C'est une étude publiée par la direction de la recherche, des etudes, de l'evaluation et des statistiques (Dress) qui le dit. Si la moitié des femmes en France vivent à moins de neuf minutes de la maternité la plus proche, près de 8% resident à plus de 30 mn (contre environ 5% en 2000)

"J'ai tout serré pour ne pas accoucher dans la voiture" Emilie à Angoisse

Emilie vit à Angoisse. Elle a trois enfants et n'a rien oublié de l'arrivée du petit dernier, Maxime. Pas de problème pour les deux premiers puisqu'elle vivait alors à Tourtoirac. Mais Angoisse, c'est à une heure de route de Périgueux et de Limoges. Maxime est arrivé sans tambour, ni fanfare, après seulement sept mois et demi dans le ventre de sa maman. Heureusement le soir, pas de circulation. Emilie a failli accoucher dans la voiture. Elle raconte l'avoir senti descendre alors qu'elle se trouvait à Trélissac. "J'ai tout serré" dit elle avec le sourire. Juste le temps de la poser sur brancard, le petit est aussitôt sorti.

"C'est incomprehensible qu'il n'y est pas de petites structures dispatchées dans le departement pour que ceux qui vivent en campagne soient rassurés. Pour ne pas prendre de risque en voiture parce qu'il faut aller vite" dit Emilie

Une chambre d'hotel pour ne pas revenir à la maison

Deborah attend son premier enfant. Elle vit à Saint-André-de-Double près d'Echourgnac. Elle est à plus de 45 minutes de la maternité la plus proche. Mais elle ne se fait aucun soucis. Elle s'est organisée en prévoyant de partir assez tôt, dès les premières contractions, quitte à devoir trouver une chambre d'hotel pour rester sur place si elle doit encore attendre.

On sait que, partout en France, des maternités ferment pour concentrer l'offre de soin sur des établissements plus grands, qui font davantage d'accouchements et qui sont specialisés dans la prise en charge des grossesses à risque. En Dordogne, on compte trois maternités, à Périgueux, à Bergerac et à Sarlat. Dans le nord du département, c'est toujours la galère.