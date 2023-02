Mathay : une opération de sauvetage des amphibiens organisée par la Ligue de protection des oiseaux

Ils doivent passer de l'autre côté de la D438 pour rejoindre le lieu de ponte de leurs œufs. Une situation qui met en danger les crapauds qui vivent à Mathay, dans le Pays de Montbéliard. Pour les protéger pendant la période de reproduction, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) installait ce samedi 25 février des filets au bord de cette route très passante. Ils sont une quarantaine à s'affairer, genoux dans la terre. Julien creuse la rigole dans laquelle vont être installées les petites barrières qui les protégeront. "Les tritons, grenouilles et autres crapauds vont être bloqués par le filet. Tous les 20 mètres, on a déposé des sceaux. Ils vont tomber dedans pour qu'on puisse les récupérer par la suite", explique-t-il. Une opération minutieuse puisqu'il faut aussi penser à ne pas laisser d'espace entre le sol et le filet et ainsi éviter que les plus petits passent en dessous.

Un travail d'équipe avec à la clef la fierté d'avoir participé à la préservation de la biodiversité, explique Thibault : "Si on ne met pas ce dispositif en place, ils risquent tout simplement de se faire écraser. On met des produits chimiques dans nos jardins pour éviter d'avoir des insectes alors qu'on pourrait tout simplement préserver les crapauds qui le feraient pour nous", se désole-t-il. Tous les soirs pendant deux mois, à la tombée de la nuit, les bénévoles vont se relayer pour amener les crapauds d'un côté à l'autre de la route. Le dispositif sera ensuite retiré.

Les bénévoles les plus anciens guident ceux qui installent ces filets pour la première fois. © Radio France - Emma Steven

L'année dernière, la LPO a aidé près de 3 000 crapauds à traverser cet axe. Pour Jean-Pierre, bénévole depuis plusieurs années, c'est peu, mais c'est déjà un premier pas : "Ils font partie de la chaîne alimentaire et servent de nourriture à d'autres espèces. Si les crapauds disparaissent, dans quelques années, ce sera au tour de leurs prédateurs de disparaitre et ce sera un terrible enchaînement". Pour l'éviter, il faudrait multiplier ces interventions sur toutes les routes qui passent entre forêt et zones humides.

