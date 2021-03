Mathieu et Alexandre, la force de l'exemple pour la ministre Elisabeth Moreno

Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l''Égalité des chances était en déplacement dans le Gard ce jeudi. L'occasion pour elle de rappeler que les personnes LGBT+ avaient les mêmes droits que les autres.

"Vous savez que la première insulte dans une cour de récréation, c'est PD ! Mais quand vous dites PD ou "tapette" à quelqu'un, il y a un jeune qui le prend comme un coup de poing dans l'estomac s'insurge, Elisabeth Moreno. C'est pour cela qu'il faut faire attention à la manière dont nous parlons parce que tout cela contribue à ce que nous vivions mieux ensemble." La ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances était dans le Gard pour le rappeler ce jeudi. Après un passage sur le tournage de la série de TF1, "Ici tout commence" à Saint Laurent d'Aigouze, Elisabeth Moreno s'est rendue à Aigues-Mortes, une ville "gay-friendly" où elle avait invité plusieurs associations qui luttent contre les discriminations LGBT. L'occasion pour elle également de rencontrer Mathieu Ceschin et Alexandre Tola, venus de Serhac. Les deux hommes se sont rencontrés lors de la saison 15 de "l'Amour est dans le Pré". Une émission suivie par quatre millions de téléspectateurs.

"Ce n'est pas dans un bunker qu'on gagne une guerre". Mathieu Ceschin

Mathieu Ceschin est manadier. "C'est un milieu viril mais je rappelle que parmi les plus grands manadiers, il y a eu Fanfonne Guillierme et Jean Lafont, homosexuel. L'homophobie, c'est souvent de l'incompréhension et de la peur. Quand on montre, quand on explique, qu'on les rassure, les homophobes cessent. On nous reproche parfois de trop nous montrer mais je réponds que ce n'est pas dans un bunker qu'on gagne une guerre."

Des menaces de mort après l'émission

L'histoire d'amour de Mathieu et d'Alexandre filmée en direct dans "l'Amour est dans le Pré" a fortement contribué à faire évoluer les mentalités expliquent Mathieu et Alexandre. "C'était la première fois que deux homme s'embrassaient en prime time ! On a eu des menaces de mort mais depuis, ça s'est calmé." Pour la ministre, ce genre d'émission est importante pour faire parler. "A la maison ou autour de la machine à café." Et de rappeler qu'en 2019, 1800 personnes avaient été victimes d'agressions à cause de leur orientation sexuelle en France.

Mathieu et Alexandre vont se marier en juin © Radio France - Sylvie Duchesne