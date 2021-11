Mathis, un autiste de 21 ans, est le nouveau serveur du restaurant La Tomate Verte à Aix-en-Provence

Mathis est autiste et comme tous les jeunes de son âge, il pense à son avenir. Le jeune garçon sert les plats au restaurant La Tomate Verte dans le centre-ville d'Aix-en-Provence pendant deux semaines, pour un stage. Le jeune autiste de 21 ans est en formation dans l'association pour l'Education cognitive et le développement (AECD). "Je suis prudent, vigilant et courtois avec les clients. Ça fait de moi le meilleur serveur du restaurant !", raconte avec le sourire Mathis. Le serveur apporte un velouté à Cécile, une cliente ravie : "il est très attentionné. On ne croise pas souvent des serveurs autistes mais il devrait y en avoir plus parce qu'il fait bien son travail !" Mathis a déjà travaillé comme serveur au Corner Bistrot pendant 7 mois avant de venir à La Tomate Verte.

_"Je suis prudent, vigilant et courtois avec les clients. Ça fait de moi le meilleur serveur du restaurant !"-_Mathis, 21 ans

La cheffe de Mathis, Maryline, est très satisfaite de sa nouvelle recrue : "On lui dit quelque chose et il comprend tout de suite ce qu'on veut. Il faut lui répéter pour les tâches répétitives dans un nouvel environnement. Mais une fois la tâche accomplie, il s'en rappelle."

Mathis rêve d'ouvrir son propre restaurant

Ce stage est une étape importante vers le rêve de Mathis : "ouvrir mon propre restaurant où j'embaucherai des personnes handicapées et autistes." Pour le soutenir, il peut compter sur sa maman Pascale. Elle est très fière de son fils : "il veut être intégré et il y arrive pas après pas." C'est la meilleure cliente de Mathis : "il a une gestion naturelle du plateau. On peut même penser qu'il a un plateau greffé à la main parce qu'à la maison je suis servie comme une princesse." Mathis aimerait qu'un restaurateur l'aide à ouvrir son propre établissement. Les candidats peuvent le rencontrer encore toute la semaine prochaine au restaurant La Tomate Verte, à Aix-en-Provence.