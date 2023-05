Écoutez en direct notre matinale spéciale à la caserne des sapeurs-pompiers d'Albert ce mardi sur France Bleu

Ce mardi 23 mai, France Bleu célèbre les sauveteurs et leurs missions. France Bleu Picardie s'installe pour l'occasion à la caserne des sapeurs-pompiers d'Albert, pour une émission spéciale de 6h à 9h. Nous irons à la rencontre des pompiers, professionnels ou volontaires, mais aussi des jeunes sapeurs-pompiers, qui pour certains s'engagent dès l'âge de 13 ans.

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme, c'est plus de 3000 personnes, dont 402 pompiers professionnels (dont 31 femmes) et plus de 2000 pompiers volontaires.

Les invités

6h10 : un pompier volontaire nous raconte sa garde de nuit

, président du Conseil départemental de la Somme, qui finance plus de la moitié du budget du service départemental d'incendie et de secours 6h50 : nous serons dans les vestiaires, pour découvrir les uniformes et tenues de travail

7h10 : nous participerons à la préparation du matériel et des véhicules

, maire d'Albert 7h55 : c'est l'heure de la séance de sport

, directeur départemental adjoint du SDIS 80 8h40 : Ludovic Goblet, président départemental du syndicat Spa SDIS CFTC