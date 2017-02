Vivez notre matinale spéciale au coeur de la plate-forme courrier de Migné-Auxances

Depuis 6h, France Bleu Poitou est installée au coeur de la plate forme courrier de Migné-Auxances près de Poitiers. De l'évolution des missions de facteur jusqu'à la baisse du courrier en passant par la sécurité sur la plate-forme, on vous dit tout !

*L'équipe de France Bleu Poitou a installé ses studios au coeur de la plate forme courrier de la Poste située à Migné-Auxances là où vos lettres transitent. Vincent Hulin, William Giraud Bastien Mathieu, Adrien Trémouille et Clément Baudouin, 5 garçons les mains dans courrier !

*

Vincent Hulin au coeur de la plate forme courrier © Radio France - France Bleu Poitou

L'équipe ne s'ennuie pas. La preuve en image !

William Giraud à l'arrière et Bastien Mathieu au guidon ! © Radio France - France Bleu Poitou

Faut être un peu timbré pour se lever à 3h du matin et faire une émission au centre courrier @GroupeLaPoste de #Poitiers Migné #Vienne pic.twitter.com/PNnecE3lMM — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) February 15, 2017

La plate forme courrier de la Poste c'est une vraie ruche, une ville dans la ville !

@bleupoitou en direct de la plateforme @GroupeLaPoste de #Poitiers Migné 18.000 m2, 1,8 millions de plis triés par jour, 300 personnels pic.twitter.com/XDP562TWhT — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) February 15, 2017

Et cette nuit évènement : lors du passage dans les machines, de la poudre blanche s'est échappée d'une enveloppe. Conséquence en période de plan vigipirate : la plateforme a été bloquée 3 heures, les services de secours et la préfecture ont été avisés. En fait il s'agissait de la poudre de protéine de fromage. Un évènement rare : ca n'est arrivé que 3 fois en 25 ans et cette fois, FB Poitou était là

Migné-auxances centre tri @GroupeLaPoste bloqué 3h hier soir une lettre eventrée contient de la poudre blanche : protéine de fromage ouf pic.twitter.com/hmSDKSAMyl — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) February 15, 2017

A 8 heures 10, Sandrine Krief la directrice courrier de la Poste va nous expliquer comment évolue la mission courrier de la Poste et posez lui toutes vos questions au 05 49 60 20 20.