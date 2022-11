MATINALE SPECIALE - Deux semaines après la tornade, comment se relève le village de Bihucourt ?

Deux semaines après son passage, les traces de la tornade sont toujours visibles dans le village de Bihucourt. Plus de 200 habitations ont été endommagées. Une trentaine de maisons sont inhabitables . 25 familles ont été relogées. Il reste encore une solution de relogement à trouver pour quatre familles.

Les dégâts sont impressionnants. De nombreuses toitures ont été arrachées, des arbres déracinés, ou des branches tombés. Il y a encore des débris au sol. Depuis quinze jours, une trentaine de bénévoles de la protection civile venus de toute la France aident les habitants et participent au déblaiemnt des rues.

Lors de sa deuxième visite à Bihucourt, ce lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a promis aux élus et aux habitants que l'Etat débourserait l'argent qu'il faudra pour tout reconstruire.

Deux semaines après, France Bleu Nord en direct

France Bleu Nord vous propose une émission spéciale ce jeudi matin de 6h à 9h en direct de Bihucourt avec des reportages et des invités. Pascal Toth et Thomas Schonheere seront en direct de la tente de la Croix Rouge, en plein coeur du village. Vanessa Lamarre sillonnera le village avec son micro.

Nous donnerons la paroles aux habitants, au maire de Bihucourt Benoît-Vincent Caille, 42 ans, qui ne ménage ni son temps ni ses efforts pour les habitants de son village. Il ne dort plus depuis deux semaines.

Nous donnerons aussi la parole aux bénévoles de la Croix Rouge et sa responsable dans le Pas-de-Calais, qui servent des repas chaque midi et soir depuis le jour de la tornade ou des boissons chaudes sous leur tente.

France Bleu Nord est en direct de la tente de la Croix Rouge, en plein coeur du village de Bihucourt (Pas-de-Calais) © Radio France

Nous tendrons aussi notre micro à un entrepreneur en couverture qui a laissé tomber tous ses chantiers pour se consacrer à la reconstruction de village de 360 habitants. Il a besoin de matériel et lance un appel aux dons.

Vous entendrez aussi le fondateur des Architectes de l'urgence, une association amiénoise qui intervient à Haïti, en Thaïlande, en Afrique et qui a décidé de donner un sacré coup de main.

La Croix Rouge lance un appel aux dons

Pour venir en aide aux habitants de Bihucourt, la Croix Rouge du Pas-de-Calais lance un appel aux dons. Vous pouvez adresser votre chèque à l'ordre de la Croix Rouge française, délégation territoriale du Pas-de-Calais à cette adresse : Croix-Rouge française, Rue Raymond Dupuich 62700 Mazingarbe

L'argent collecté est destiné à répondre à l'ensemble des actions par la préfecture du Pas-de-Calais et le maire de la commune, en fournissant aux habitants des produits de première necessité, et en aidant les familles qui ont perdu leur logement à se relever et se reconstruire.

Les invités de France Bleu Nord

Voici nos invités pour cette matinale spéciale en direct de Bihucourt :

6h45 : Fabienne Berquier, présidente de la Croix Rouge du Pas-de-Calais.

présidente de la Croix Rouge du Pas-de-Calais. 7h15 : Jean-Edouard Ringeval , attatché de direction de France Victime, une cellule d'écoute psychologique pour les victimes de la tornade, et Sébastien Henschel , psychologue coordinateur.

, attatché de direction de France Victime, une cellule d'écoute psychologique pour les victimes de la tornade, et , psychologue coordinateur. 7h45 : Benoît-Vincent Caille , maire de Bihucourt

, maire de Bihucourt 8h15 : Un entrepreneur en couverture

8h45 : Patrick Coulombel, architecte et fondateur de l'association Les Architectes de l'urgence