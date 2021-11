Quatre maires de Corrèze et de Haute-Vienne racontent à France Bleu Limousin leur quotidien

France Bleu Limousin a donné la parole aux maires du Limousin. Quatre maire de petites, moyennes et grandes villes corréziennes et haut-viennoises nous ont raconté leur quotidien et leur vision de la fonction.

Être maire en 2021. La fonction a beaucoup évolué ces dernières années. "Les besoins et les exigences sont beaucoup plus importants aujourd'hui", souligne Philippe Lacroix, le maire d'Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne. Ce Haut-Viennois est élu municipal depuis 1989. "Aujourd'hui, encore plus qu'hier, on nous appelle pour tout. Parfois, c'est juste pour discuter mais c'est quelque chose de très important d'être proche de nos habitants."

Cette fonction n'est en aucun cas une profession rappelle Frédéric Soulier, le maire de Brive : "Le premier des professionnalismes est de rester proche de sa population et de régler les problèmes rencontrés par nos administrés." Une proximité revendiquée aussi par Emilie Boucheteil, élue l'année dernière maire de Chameyrat en Corrèze, une commune de 1.500 habitants qui fait partie de l'agglo de Tulle.

A 34 ans, elle est également conseillère départementale du canton de Naves. "Etre maire c'est à 100%. Il faut toujours avoir son téléphone et ses mails à disposition. Il n'y a pas une journée où le mandat de maire ne m'occupe pas. On ne me réveille pas tout le temps mais nous sommes les premiers au courant : un arbre qui est tombé, des chiens qui déambulent... Nous sommes sur tous les sujets."

Le maire, un élu multitâches

Claude Peyronnet, maire de Bellac, élu en 2020, est lui aussi bien obligé d'assumer plusieurs responsabilités. "Nous n'avons tout simplement pas les moyens pour assumer certains postes. Nous avons donc plusieurs casquette à assumer." Même si les équipes sont réduites, la maire de Chameyrat explique qu'elle peut compter sur "les équipes municipales, les conseillers municipaux, délégués, tous très mobilisés. L'association des maires de France (AMF) nous aide aussi."

Cette proportion à être mobilisée sur tous les sujets touche aussi les plus grandes villes à l'image de Brive. Le maire Frédéric Soulier a été fortement impliqué ces derniers jours après l'incendie de l'industrie CFM Burg dans l'ouest de la ville. "Nous avons de plus grandes équipes aux multiples compétences contrairement à des maires de communes plus petites. Un maire n'est pas seul dans une ville comme la notre par rapport aux plus petites villes mais nous restons toujours éveillés jour et nuit."

Mais face aux grandes communautés de communes, certains maires regrettent de perdre de nombreuses prérogatives : "Nous avons besoin de ces communautés comme ici de Tulle Agglo. Mais elles prennent de plus en plus de poids et donc on perd en proximité", regrette la maire de Chameyrat. "Alors que nous sommes en première ligne. Aujourd'hui, on fait le lien, nous, les maires avec ces communautés. Nous n'avons pas la main sur toutes les décisions donc parfois ça ne satisfait pas les administrés."

Le financement, nerf de la guerre des municipalité

Que l'on soit de droite, de gauche ou sans étiquette, la question du budget et des financements accaparent toutes les pensées de ces maires. "Aujourd'hui, les banques ne veulent plus prêter", déplore Claude Peyronnet, le maire de Bellac. "Cela a été une grande surprise pour nous mais elles refusent de nous aider depuis 2020." Il faut donc compter à l'euro près explique Emilie Boucheteil : "Il n'y a pas de petites économies. On essaie de chercher des sous partout au département, au niveau de l'Etat. On peut encore financer des projets mais il faut planifier au maximum et avec les baisses de dotation, dont la taxe d'habitation, c'est de plus en plus difficile."

La fin de la taxe habitation a justement été "une bonne chose" pour les habitants souligne Philippe Lacroix. Mais le maire d'Oradour-sur-Glane rappelle que toutes les municipalités "touchent une compensation provisoire de la part de l'Etat." Il faut donc prolonger cette aide pour l'édile haut-viennois. "Tous les maires sont inquiets sur cette prolongation qu'importe les étiquettes. Aujourd'hui nos recettes c'est quoi ? Les dotations et les impôts. Il faut être prudent avec les impôts car on touche au portefeuille des gens."

"Il faut parfois que l'on imagine un autre système", souligne pour sa part le maire de Bellac. Aujourd'hui, le maire estime, par exemple que l'école de musique de la ville profite non seulement à ses habitants mais aussi à toutes les communes dans le nord Haute-Vienne. "Il faut plus mutualiser nos moyens." Aujourd'hui pour le financement de l'école de musique, 15 communes l'intercommunalité Haut-Limousin en marche sont mobilisées. Il y a 40 communes dans cette intercommunalité.

Des maires sur tous les fronts, mais appréciés des habitants. La position est toujours autant respectée. "On n'attend pas de reconnaissance mais il y a un vrai respect entre nous et les habitants", conclue Philippe Lacroix le maire d'Oradour-sur-Glane.