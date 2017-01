Maubeuge : une centaine d'élèves manifestent contre l'absence de chauffage dans leur lycée

Une centaine de lycéens ont bloqué les entrées de leur établissement à Maubeuge dans le Nord vendredi pour dénoncer l'absence de chauffage. Un technicien a été dépêché par la région Hauts-de-France pour trouver une solution d'urgence avant un changement de la pièce défectueuse d'ici une semaine.

Les 1400 élèves du lycée Pierre Forest à Maubeuge ont enfin du chauffage. Un technicien a été mandaté ce vendredi après midi par la région pour trouver une solution d'urgence avant le changement d'ici une semaine d'un échangeur de chauffage défectueux et qui devait seulement arriver fin février.

Depuis le début de l'hiver les élèves faisaient cour avec écharpe et bonnet et hier pour dénoncer cette situation ils étaient plus d'une centaine à faire grève pour demander à la région une solution urgente, message entendu donc

Difficile de travailler

« On se trouve en atelier à 12 degrés. On a été obligé de prendre des chauffages électrique d'appoint. Il faut savoir qu'on a des salles de classes d'environ 110 m² », explique Perrine, une élève de terminale, n'en peut plus de travailler frigorifiée. Emmitouflée dans une polaire et un gros plaid violet, elle poursuit : « Chauffer avec des petits radiateurs, ça ne sert à rien. Du coup, ça devient difficile de travailler. On manque de concentration ».

Un problème de chauffage qui a déjà causé des défections d'élèves assure Dylan en terminale : « Certains élèves sont tombés malades. Ils ont du rentrer chez eux après avoir vu l'infirmière. D'autres ne viennent plus parce qu'ils ont trop froids. Les parents ne veulent pas. On ne demande pas 25 degrés dans les classes mais au moins 18 degrés pour travailler dans de bonnes conditions ».

Des problèmes de chauffage récurrents

Des problèmes de chauffage déjà présents l'année dernière et qui avaient été signalés dès mai à la région, mais Corinne Dero, conseillère régionale à Maubeuge assure que le lycée est un gros chantier. « Le lycée est un gros paquebot qui nécessite quelques rénovations. Nous avons trouvé une solution qui permet de remonter en température. On court-circuite la pièce défectueuse, pièce difficile à retrouver puisqu'elle est doit être fabriquée spécifiquement pour ce système de chauffage ».

Corinne Dero a demandé qu'une relevé de températures soit effectué dans toutes les classes utilisées après la réparation d'urgente pour s'assurer que les élèves pouvaient travailler dans de bonnes conditions. Les lycéens satisfaits des annonces ont levé leur mouvement avant la sonnerie de midi